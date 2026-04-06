به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده‌ دریابان شهید علیرضا تنگسیری با صدور پیامی ضمن تقدیر از مسئولین و ملت شریف ایران تاکید کردند: خانواده شهید از همین تریبون مفتخر است که اعلام کند با تاسیس بنیاد تماما مردم‌نهاد و قرارگاه محرومیت‌زدایی شهید تنگسیری در رفع محرومیت و پیشرفت استان‌های ساحلی در کنار مردم این خطه قهرمان خواهد ماند.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِن المُؤمِنین رجال صَدَقوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلیهِ فمِنهم مَن قضیٰ نَحبَه وَمنهُم مَن یَنتَظِر و ما بدلوا تَبدیلا (احزاب ۲۳)

اللهم لک الحمد علی ما جری به قضائک، خانواده‌ی شهید دریابان علیرضا تنگسیری، با قلبی سرشار از اندوه و در عین حال مفتخر به عنایت الهی، بر خود لازم می‌دانند از همه‌ی عزیزانی که در این داغ سنگین با ما همدردی کردند، صمیمانه قدردانی نمایند.

نخست، از محضر مقام معظم رهبری حفظه الله و ریاست محترم جمهور و رئیس محترم‌ مجلس و ریاست محترم قوه قضاییه و همه‌ی مسئولان محترم لشکری و کشوری که با پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی، مرهمی بر دل داغدار ما نهادند، سپاسگزاریم. این توجه و لطف، نشان‌دهنده‌ی قدرشناسی از مجاهدت‌های فرزند این مرز و بوم و سرباز اسلام و مکتب بود.

همچنین از مردم شریف و وفادار و قدرشناس بندرعباس، تهران، بوشهر و ماهشهر و دیگر نقاط کشور که با حضور، پیام‌ها و همراهی خود، ما را در این داغ جانسوز تنها نگذاشتند، قدردانی می‌کنیم؛ همانها که در این شرایط ویژه جنگ و شدائد و سختیها و بعضا بمباران، اراده شان جهت تکریم فرزند خدوم شان سست نشد و از حضور مردم شریف گناوه، دیلم ، هندیجان و شادگان که بدلیل شرایط ویژه ی جاری و تردد زمینی و محدودیت زمان، امکان تشییع وجود نداشت اما با حضور دلگرم کننده خود در مسیر های تردد خودرو حمل پیکر ما را بیش از پیش شرمنده خود کرده و تسلی خاطر خانواده شهید بودند. خاک پای قدم های شما در این مهم که تکریم فرهنگ شهید و شهادت بود توتیای چشم ما.

و اما مردم شریف و رنجدیده ی آبادان، خرمشهر و اروندکنار عزیز، شما که سربلندان همیشه ی تاریخ مقاومت اساطیری این مرز و بوم هستید، حالا که فرزند رشید و خدوم خویش را در آغوش کشیدید و ایشان را تا خانه ی ابدی اش همراهی کردید بدانید که به فرموده ی پیر و مراد ما خمینی کبیر "به راستی شهدا امامزادگان عشقند و مزارشان تا قیامت زیارتگاه اهل یقین خواهد بود". پس دریابید و دُر یابید!

ما در محضر الهی شهادت میدهیم که مردم این کهن مرز و بوم از مرد و زن از کوچک و بزرگ در این همدلی از همه جای این کشور در تکریم خادم و سرباز خود کم نگذاشتند و ما هماره قدردان این زحمات هستیم و گوارا باد بر شهید ما که شیرین ترین هدیه در این عالم، لذت بذل جان خویش به پای این مردم عزیز و قهرمان و حماسی ست.

از همراهان و یاران که در کنار این شهید عزیز، جان خود را تقدیم میهن و اسلام کردند، با نهایت احترام و تقدیر یاد می‌کنیم. این شهدای گرانقدر نیز در این راه، شریک ایثار و فداکاری‌اند و یادشان همواره در دل ما زنده خواهد ماند.

شهید تنگسیری، فرزند اصیل مهد دلیران بوشهر، زاده شهر پرافتخار و مقاوم آبادان و خادم مردم گرانقدر و پرافتخار بندرعباس بود؛ مردی که جغرافیا برایش مرز نبود و دلش به وسعت تمام جنوب می‌تپید.سال‌ها در کنار مردم محروم زیست، درد آنان را شناخت و برای کاهش رنج‌هایشان از هیچ تلاشی دریغ نکرد. او در همه‌ی این سال‌ها، با وجود دوری از خانواده و همسر، راه خدمت را برگزید و زندگی خود را وقف مردم این دیار کرد؛ حضوری بی‌وقفه در میان محرومان، بی‌هیچ ادعایی و تنها برای ادای وظیفه.

در روزهای سخت، از سیل و زلزله و کرونا گرفته تا طوفان و دیگر بلایای طبیعی، همواره پیشگام بود؛ نه به عنوان یک فرمانده نظامی، که به عنوان یاری‌رسانی بی‌نام که درد مردم را درد خود و بلکه بالاتر از آن می‌دانست. و اصلا مگر در این سال‌ها خبری از خود بود؟ سعادت شهادت چیزی جز اجر اخلاص او در دستگیری از محرومان و نیازمندان و وقف خود برای خدمت به ایشان نبود.

تنگسیری، سرباز بود و سرباز ماند و درجات و مسئولیت‌ها، هرگز در روحیات و خلقیات او تغییری ایجاد نکرد. سادگی، اخلاص و مردمی‌بودن، همواره و تا لحظه شهادت شاخصه‌ی اصلی زندگی‌اش باقی ماند.

امروز اگرچه جسم شهیدمان از میان ما رفته، اما روح او در کنار ما حاضر و شاهد بر این عهد است که خانواده‌ی او راه او در همراهی با مردم خونگرم و دلاور جنوب را ادامه خواهد داد؛ آن‌گونه که در چهار دهه‌ی گذشته در کنار ایشان بوده‌اند. این پیوند، پیوندی عمیق و ناگسستنی است و با شهادت شهیدمان پایان نخواهد یافت.

خانواده شهید از همین تریبون مفتخر است که اعلام کند با تاسیس بنیاد تماما مردم‌نهاد و قرارگاه محرومیت‌زدایی شهید تنگسیری در رفع محرومیت و پیشرفت استان‌های ساحلی در کنار مردم این خطه قهرمان خواهد ماند.

در پایان، مجددا از حضور پرشور و وفادارانه‌ی مردم در آیین تشییع این شهید سعید صمیمانه سپاسگزاریم.

حضور شما، این داغ سنگین را برای ما قابل تحمل‌تر کرد و بار دیگر نشان داد که پیوند میان مردم و سربازان جان‌برکف و خالصشان، پیوندی استوار و جاودانه و ناگسستنی است.

والعاقبة للمتقین

اول الکلام الحمدلله و آخره الثناء له

با سپاس و امتنان

خانواده‌ی دریابان شهید علیرضا تنگسیری