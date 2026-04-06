۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

شهادت ۴ افسر نیروی زمینی ارتش در مقابله با هواگردهای دشمن در اصفهان

 ۴ نفر از افسران نیروی زمینی ارتش در عملیات مقابله با هواگردهای دشمن متجاوز در جنوب اصفهان شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۴ نفر از افسران نیروی زمینی ارتش در عملیات مقابله با هواگردهای دشمن متجاوز در جنوب اصفهان به فیض شهادت نائل آمدند.

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در جریان شکست مفتضحانه ارتش ترویست آمریکا و هجوم چندین هواگرد تهاجمی به استان اصفهان در روز گذشته و در میان تبلوری از اتحاد و انسجام دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با همراهی گروه‌های مردمی، ۴ نفر از افسران جان برکف، رشید و غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران که در قالب گروه های پدافندی واکنش سریع برای دفاع از آسمان ایران در منطقه مهیار واقع در جنوب اصفهان سازماندهی شده بودند، به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

بامداد روز گذشته، این افسران رشید ارتش اسلام در اقدامی شجاعانه با حضوری به موقع درنبرد مستقیم با جنگنده‌ها و بالگردها و پهپادهای مسلح وهواپیماهای پشتیبانی دشمن متجاوز در منطقه مهیار اصفهان به سمت این اهداف هوایی شلیک کردند که پس از اصابت یک فروند موشک دوش پرتاب به هواپیمای متجاوز، توسط سایر هواگردهای دشمن مورد تهاجم و اصابت قرار گرفتند و به فیض عظمای شهادت رسیدند.

این اقدام متهورانه و شجاعانه به فرماندهی شهید سرتیپ دوم مسعود زارع فرمانده دلاور دانشکده پدافند مرکز آموزش توپخانه و موشک‌های نیروی زمینی ارتش صورت گرفت و شهید سرهنگ سیدسعید موسوی، شهید سرهنگ دوم معین حیدری و شهید ستوانیکم میلاد سالاروند از همرزمان این شهید والامقام بودند.

    • حسام هاشمی IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      روح پاک این عزیزان قرین رحمت الهی ...
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      روحشون شاد ، خداوند بزرگ حافظ پشت و پناه همه ی نیروهای نظامی باشه درادامه این جنگ
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ۴ افسر برا چند هواپیما، واقعا که
      • مجید IR ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
        آمریکا برای نجات یه نفر کلی هواپیما و هلیکوپتر آورد..چند تاش هم منهدم شد ا نوشت شما این میگی .اگه همین آدم ها نبودن تا الان آمریکا ایران را شخم زده بود شما دیگه کی هستی..
    • IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدالعنتشون کنه ،
    • م-ب IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      یاد ونامشان ماندگار و جاودان شیرمردان جان بر کف وطن
    • IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      وای ۴افسر !!واقعا که چرا؟؟

