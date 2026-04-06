۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۲

صدای شنیده شده در قزوین مربوط به عملیات پدافندی بود

قزوین- سخنگوی شورای تأمین استان قزوین با اشاره به صدای شنیده شده در نقاط مختلف شهر قزوین، گفت: این صدا ناشی از عملیات پدافند هوایی بود و هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

شهرام احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدای شنیده شده در بخش هایی از شهر قزوین اظهار کرد: صدای شنیده شده کاملاً مرتبط با عملیات پدافندی قزوین بوده است.

وی افزود: این عملیات در واکنش به حضور ریزپرنده‌های متخاصم در آسمان استان انجام شده است.

احمدپور تأکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

سخنگوی شورای تأمین استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت کاملاً تحت کنترل است و هیچ گونه تهدیدی مردم قزوین را تهدید نمی‌کند.

