صدای شنیده شده در قزوین مربوط به عملیات پدافندی بود

شهرام احمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدای شنیده شده در بخش هایی از شهر قزوین اظهار کرد: صدای شنیده شده کاملاً مرتبط با عملیات پدافندی قزوین بوده است.

وی افزود: این عملیات در واکنش به حضور ریزپرنده‌های متخاصم در آسمان استان انجام شده است.

احمدپور تأکید کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکرده و اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

سخنگوی شورای تأمین استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت کاملاً تحت کنترل است و هیچ گونه تهدیدی مردم قزوین را تهدید نمی‌کند.