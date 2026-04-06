https://mehrnews.com/x3bLwQ ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6793645 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ فعال شدن آتشبارهای پدافند هوایی یکپارچه در مشهد مشهد- پدافند هوایی مشهد برای مقابله با پرتابههای دشمن فعال شد. به گزارش خبرنگار مهر، پدافند هوایی مشهد برای مقابله با پرتابههای دشمن فعال شد. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. کد مطلب 6793645
