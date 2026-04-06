به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز در سخنانی از شناسایی و توقف عملیات ۱۲۷ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات لرستان از ابتدایی اجرای طرح برخورد با تخلفات دراینرابطه تا پانزدهم فروردینماه خبر داد.
وی با اشاره به روند افزایش تخلفات و تصرفات غیرقانونی، بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین نظیر سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پهپادهای نظارتی و سیستمهای رصد الکترونیکی تأکید کرد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: استفاده از این فناوریها میتواند امکان شناسایی سریع و دقیق تخلفات را فراهم کرده و پاسخگویی بهموقع را تضمین کند.
سرهنگ بوستانافروز بر اهمیت تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت، آموزش مستمر نیروها و افزایش همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در راستای برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد و گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی بهعنوان یکی از سرمایههای ملی، نیازمند عزم همگانی و اقدامات هماهنگ است.
وی تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، صیانت از امنیت غذایی و تضمین پایداری محیطزیست، از وظایف خطیر و غیرقابلچشمپوشی یگان حفاظت است و در این مسیر، هیچ مماشاتی در برخورد با متخلفان پذیرفته نخواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: حفظ کاربریهای قانونی اراضی، ضامن حفظ محیطزیست پایدار و امنیت غذایی کشور است و در این مسیر، همکاری تنگاتنگ با دستگاههای قضایی، انتظامی و اجرایی در اولویت قرار دارد.
