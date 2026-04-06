  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۷

شناسایی ۱۲۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی لرستان

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از شناسایی ۱۲۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز در سخنانی از شناسایی و توقف عملیات ۱۲۷ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات لرستان از ابتدایی اجرای طرح برخورد با تخلفات دراین‌رابطه تا پانزدهم فروردین‌ماه خبر داد.

وی با اشاره به روند افزایش تخلفات و تصرفات غیرقانونی، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پهپادهای نظارتی و سیستم‌های رصد الکترونیکی تأکید کرد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: استفاده از این فناوری‌ها می‌تواند امکان شناسایی سریع و دقیق تخلفات را فراهم کرده و پاسخگویی به‌موقع را تضمین کند.

سرهنگ بوستان‌افروز بر اهمیت تقویت نیروی انسانی یگان حفاظت، آموزش مستمر نیروها و افزایش همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در راستای برخورد جدی با متخلفان تأکید کرد و گفت: حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های ملی، نیازمند عزم همگانی و اقدامات هماهنگ است.

وی تصریح کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، صیانت از امنیت غذایی و تضمین پایداری محیط‌زیست، از وظایف خطیر و غیرقابل‌چشم‌پوشی یگان حفاظت است و در این مسیر، هیچ مماشاتی در برخورد با متخلفان پذیرفته نخواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: حفظ کاربری‌های قانونی اراضی، ضامن حفظ محیط‌زیست پایدار و امنیت غذایی کشور است و در این مسیر، همکاری تنگاتنگ با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجرایی در اولویت قرار دارد.

کد مطلب 6793695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها