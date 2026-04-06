به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبائی، شجاع احمدوند، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در پیامی ضمن محکوم کردن حمله به نهادهای علمی از سوی دشمنان آمریکایی- صهیونیستی، بر ادامه راه شهدای دانشگاهی از سوی دانشجویان و همدرسان ایشان تاکید کرد.



در پیام دکتر احمدوند آمده است:



«بسم الله الرحمن الرحیم

از آغاز جنگ تحمیلی رمضان، علاوه بر خسارات مادی و غیرمادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تهاجم دشمن، دانشگاه‌ها نیز به طور خاص آماج حملات متعدد بوده و پردیس‌های دانشگاهی و مراکز آموزش عالی در کشور، بخش مهمی از این تهاجمات را شامل بوده است.



تاریخ جنگ‌های پیشین نمایانگر این واقعیت است که نهادهای علمی به‌حدی که امروز دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران آماج حملات ددمنشانه قرار گرفته، هدف تهاجم نبوده‌اند.



دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان خدمتگزار نهاد علوم انسانی در ایران عزیز که از دو جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده است، ضمن محکومیت حملات و خسارات وارده به کشور در بخش‌های مختلف، و به‌طور خاص حملات به زیرساخت‌های علمی ایران، از نهادهای بین‌المللی، علی‌الخصوص کرسی‌های علوم انسانی در سراسر جهان درخواست دارد تا این اقدامات را به هر نحوی محکوم کنند.



خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی ضمن محکوم‌کردن حمله به نهادهای علمی ایران از جمله دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی اصفهان و انستیتو پاستور که در حوزه‌های تخصصی خود از سرآمدان علمی در جهان هستند، با روسای ارجمند این نهادهای علمی و همکاران ایشان ابراز همدردی می‌کند.



اندیشمندان علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبائی بر این باورند که دانش بومی و نهادینه‌شده ایرانی، با هیچ‌گونه تهاجمی اضمحلال‌پذیر نخواهد بود و راه شهدای دانشگاهی نیز از سوی دانشجویان و هم‌درسان ایشان ادامه خواهد یافت.»