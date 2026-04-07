سپر دفاعی حوزه تجهیزات پزشکی در برابر حملات دشمن

علی علیزاده سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیتهای تولید داخل در حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: با وجود جنگ نابرابر رژیم صهیونیستی و آمریکا، بیش از ۲۵۰۰ شرکت تولید کننده داخلی با تولید ۷۱ هزار قلم تجهیزات پزشکی، نزدیک به ۷۰ درصد نیاز کشور را تأمین میکنند و این ظرفیت ارزشمند، پشتوانهای مطمئن برای مدیریت شرایط جنگی است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت همکاران و تداوم خدماترسانی بدون وقفه، افزود: تمامی مکاتبات با اداره کل تجهیزات پزشکی باید صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری چارگون، سامانه تیکتینگ و یا ایمیل رسمی letter@imed.ir انجام پذیرد و دبیرخانه اداره کل از پذیرش نامههای کاغذی و مراجعات حضوری معذور است.
علیزاده با اشاره به فعالسازی گروه ویژه پیگیری امور شرکتهای تجهیزات پزشکی در پیامرسان بله با شناسه imedco@ خاطرنشان کرد: این بسترهای دیجیتال نه تنها سرعت و دقت پاسخدهی را افزایش میدهند، بلکه به عنوان سپری دفاعی در برابر بدخواهان، امنیت پرسنل و پایداری زنجیره سلامت را در برابر تهدیدات دشمنان تضمین میکنند.
سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی در اطلاعیهای فوری خطاب به تمامی شرکتهای فعال در این حوزه اعلام کرد: با توجه به امکان پیگیری مکاتبات اداری از طریق سامانه مکاتبات چارگون و همچنین فراهم بودن مسیرهای برخط متعدد مانند سامانه تیکتینگ اداره کل تجهیزات پزشکی و گروه پیگیری ویژه در پیامرسان بله با شناسه imedco@، و بنابر توصیه مراجع ذیصلاح برای حفظ امنیت و آرامش مراجعه کنندگان، تا اطلاع ثانوی از هرگونه مراجعه حضوری به اداره کل تجهیزات پزشکی و میز خدمت خودداری شود.
علیزاده در ادامه افزود: همکاران ما در اداره کل تجهیزات پزشکی از ابتدای شروع جنگ رمضان، به صورت تمام وقت و از طریق مسیرهای معرفی شده، امور شرکتها را با سرعت و دقت بیشتر پیگیری میکنند و با توکل به خدا و همت متخصصان داخلی، هیچ خللی در تأمین تجهیزات پزشکی حیاتی کشور رخ نخواهد داد.
