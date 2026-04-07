به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند، در جریان نشست کابینه جنگ رژیم صهیونیستی انتقادات شدیدی علیه فرمانده منطقه شمالی در این رژیم مطرح شد.

این انتقادات به دنبال افشای سخنان محرمانه وی درباره قدرت نظامی حزب الله مطرح شد. این مقام نظامی رژیم صهیونیستی گفته بود که ارزیابی های تل آویو در قبال قدرت حزب الله نادرست بوده و این رژیم با دیدن توانایی های حزب الله غافلگیر شده است.

در حالی که محافل سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی به عدم توانایی این رژیم برای خلع سلاح کامل حزب الله اذعان می کنند انتقادات علیه دروغ هایی تل آویو طی بیش از یک سال گذشته افزایش یافته است.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت در این خصوص گزارش داد، ارتش رژیم صهیونیستی شریک اصلی کابینه در ایجاد تصویری گمراه کننده در خصوص قدرت حزب الله و خلع سلاح آن به شمار می رود.

در این گزارش با تمسخر اظهارات یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشته شده است، هیچ چیز مانند لاف‌های کودکانه وی که اکنون به دلیل شدت مسخره بودنشان مانند یک کتاب کمیک به نظر می‌رسد شکاف بین جدیت و پوچی را نشان نمی‌دهد.

در ادامه این گزارش آمده است، سرلشکر رافی میلو، فرمانده جبهه شمالی با افتخار گفته بود: حزب‌الله در یک تله استراتژیک افتاده است. اما به تازگی یک فایل محرمانه حاوی صدای میلو در دیدار با ساکنان شهرک مسکاف عام منتشر شده که در آن می‌گوید: بین نحوه پایان دادن به عملیات علیه حزب الله و آنچه ما باور داشتیم، شکافی وجود دارد. ناگهان متوجه می‌شویم که حزب‌الله هنوز در آنجا حضور دارد.

در این گزارش تاکید شده است، آن فایل ضبط شده اگر دوباره پخش می‌شد باید این جمله را منتشر می کرد: شاید این حزب‌الله نبود که در یک تله راهبردی افتاده است.