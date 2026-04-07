گره خوردن انگیزه رزمندگان به حضور مردم در میدان؛ اقتدار ایران تضمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاجی شامگاه دوشنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام(ره) این شهر بیان کرد: از ابتدای جنگ رمضان دنیا متحیر مانده که چگونه کشوری و چه مدیریتی دارد که یکساعت بعد از شهادت رهبر شهیدش به مواضع دشمن موشک شلیک می کند.

وی با بیان اینکه دشمن فکر می کرد سه روزه پیروز می شود اما مردم ایران در سی و پنجمین شب نیز در خیابان ها حاضر شدند افزود: این حضور توطئه های دشمن را برهم زد.

راوی دفاع مقدس با قیاس شب های اقتدار امروز مردم با شب های عملیات رزمندگان در کربلای ۵ و فتح المبین ابراز کرد: شب های قدر انقلاب رقم خورده است.

کاجی با بیان اینکه در حالی برخی از نابودی سریع ایران در برابر دشمن صحبت می کرد که از ابتدای جنگ ۳۵۰ نقطه از منافع آمریکا در ۹ کشور منطقه توسط رزمندگان ایران هدف قرار داده شده است. گفت: این اقتدار و صلابت ایران اسلامی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه پایگاه های آمریکا زیر تیر رس رزمندگان اسلامی قرار دارد گفت: رزمندگان ما ده ها ساعت پای لانچرها جهاد می کنند اما خستگی شان زمانی بیرون می رود که حضور مردم در میدان را می بینند.

راوی دفاع مقدس با بیان اینکه رزمندگان ما بارها پیام داده اند که از مردم ما بخاطر اجتماع اقتدار تشکر کنید بیان داشت: بچه های نیروهای مسلح با اشک شوق قدردان حضور مردم هستند.

وی با بیان اینکه اجتماع اقتدار توان و ذوق و نیرویی مضاعف به رزمندگان ما داده است تاکید کرد: این تجمعات تا پیروزی نهایی ادامه دارد و این حضور و اجتماع مردم اقتدار ایران اسلامی را تضمین می کند.