۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۱

۹ شهید و ۱۵ مصدوم در پی حمله دشمن به وائین شهریار

۹ شهید و ۱۵ مصدوم در پی حمله دشمن به وائین شهریار

شهریار- معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری شهرستان شهریار از افزایش شمار شهدای حمله به منطقه مسکونی وائین به ۹ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی رحیمی،صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از افزایش شمار شهدای حمله به منطقه مسکونی وائین شهریار به ۹ نفر خبر داد.

رحیمی با اعلام این مطلب افزود: در پی این حادثه، ۱۵ مجروح نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدهاند و عملیات امدادرسانی و آواربرداری همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهریار ادامه داد: شدت انفجار و تخریب گسترده در این منطقه موجب شده تا نیروهای امدادی با دشواری هایی در روند آواربرداری مواجه شوند.

وی در پایان بیان داشت: تا لحظه تنظیم این خبر، تیمهای واکنش سریع هلال احمر، اورژانس و نیروهای انتظامی در محل حادثه حضور دارند.

جزئیات بیشتر درباره علت و ماهیت این حادثه متعاقباً از سوی مقامات مسئول اعلام خواهد شد.

