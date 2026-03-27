پنج غیر نظامی در حمله هوایی به یک واحد مسکونی در زنجان شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با اشاره به حمله تروریستی و متجاوزانه رژیم صهیونیستی و امریکا، به یک واحد مسکونی در شهر زنجان، گفت: حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بامداد در حمله متجاوزانه دشمن صهیونی آمریکایی به یک آپارتمان مسکونی، تا این لحظه ۵ نفر از هم وطنان غیر نظامی به شهادت رسیدند و ۷ نفر مصدوم هم تا این لحظه به بیمارستان منتقل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: کار آواربرداری و انتقال پیکر شهدا و مجروحان در حادثه حمله در حال انجام است. در این‌حمله، واحد مسکونی دچار آسیب شده، که عملیات آواربرداری توسط جمعیت هلال احمر و عوامل اورژانس در حال انجام است.

صادقی در ادامه به شهروندان استان توصیه کرد؛ مردم شریف استان بعد از اصابت پرتاپه‌های جنگی، محل حمله را ترک کنند و مانع رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه نشوند.

وی بر ضرورت عدم توجه به شایعات تاکید کرد و گفت: مردم عزیز اخبار را صرفا از منابع موثق پیگیری کنند و در هیچ یک از مسایل استانی، منطقه‌ای و ملی، به اخبار جعلی توجه نکنند.