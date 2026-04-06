۹ منزل مسکونی در حمله دیشب به قم کاملا تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو ظهر دوشنبه در بازدید میدانی از یکی از مناطق مسکونی قم که هدف حمله دشمن قرار گرفته بود، از آغاز فوری روند امدادرسانی و بازسازی در این محدوده خبر داد و اظهار کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد در این حادثه نزدیک به ۹ واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده و حدود ۴۰ واحد دیگر نیز دچار خساراتی شدهاند که نیازمند مرمت و بازسازی اساسی هستند.
وی با اشاره به گستره خسارات واردشده افزود: افزون بر این واحدها، نزدیک به ۱۰۰ منزل دیگر نیز با آسیبهای جزئیتر از جمله شکستگی شیشهها و خسارات پیرامونی مواجه شدهاند. در این حادثه تعدادی از خودروها و موتورسیکلتهای شهروندان نیز آسیب دیده است.
استاندار قم با بیان اینکه نیروهای امدادی از نخستین ساعات بامداد در محل حاضر شدند، گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، عملیات امداد، آواربرداری و نجات آغاز شد و در همین راستا ۱۹ نفر از مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدند که از این تعداد، ۹ نفر همچنان بستری هستند و سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص شدهاند.
وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه ۹ نفر از شهروندان قمی نیز به شهادت رسیدند که این موضوع، عمق جنایت دشمن در هدف قرار دادن مناطق مسکونی را بیش از پیش آشکار میکند.
بهنامجو با قدردانی از همراهی مردم، نیروهای جهادی و دستگاههای خدماترسان بیان کرد: از همان لحظات ابتدایی، علاوه بر حضور نیروهای امدادی، شهروندان و گروههای مردمی نیز در کنار عملیات نجات، روند پاکسازی محیط و کمک به آسیبدیدگان را آغاز کردند و این همراهی، سرعت خدماترسانی را افزایش داد.
وی گفت: شهرداری قم نیز همزمان با پایان مراحل اولیه امدادرسانی، اقدامات مقدماتی بازسازی را در مناطق آسیبدیده آغاز کرده و دولت نیز بخشی از هزینههای مربوط به بازسازی واحدهای خسارتدیده را تقبل کرده است تا این روند در همه محلاتی که در جریان این حملات آسیب دیدهاند، با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار قم با اشاره به نمونههای مشابه در دیگر مناطق شهر افزود: همانگونه که در برخی محلات از جمله پردیسان، کارگاههای بازسازی فعال شدهاند، در این منطقه نیز با بسیج امکانات و همکاری مردم، بازسازی کامل واحدهای تخریبشده و آسیبدیده در دستور کار قرار گرفته است.
وی از تلاش نیروهای آتشنشانی، هلال احمر، اورژانس، نیروهای مردمی و سایر دستگاههای امدادی قدردانی کرد و گفت: حضور منظم و سریع این نیروها در ساعات اولیه حادثه، نقش مؤثری در انتقال فوری مجروحان، مهار شرایط و تسریع روند خدماترسانی داشت.
بهنامجو با درخواست از شهروندان برای همکاری با نیروهای امدادی افزود: از مردم عزیز تقاضا داریم از نزدیک شدن به محدوده حادثه و ایجاد تجمعهای غیرضروری خودداری کنند، چرا که این موضوع میتواند روند آواربرداری، پاکسازی و امدادرسانی را با اختلال مواجه کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با روحیه همبستگی و ارادهای که در میان مردم قم وجود دارد، بازسازی کامل این منطقه در کوتاهترین زمان ممکن محقق خواهد شد و این جنایت دشمن نیز خللی در عزم مردم و خدمترسانی دستگاهها ایجاد نخواهد کرد.
