خسارت به چند کارگاه بر اثر اصابت پرتابه دشمن در صباشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی رحیمی معاون سیاسی-امنیتی فرماندار شهریار از اصابت پرتابه انفجاری به چند کارگاه در لکه صنعتی صباشهر خبر داد.

وی با تأیید این حادثه که دقایقی پیش رخ داده است، اظهار داشت: متأسفانه پرتابه‌ای از سوی دشمنان به این منطقه صنعتی اصابت کرده که در پی آن چند کارگاه دچار خسارت شده‌اند. در حال حاضر نیروهای امدادی در محل حادثه حضور داشته و مشغول امدادرسانی هستند.

معاون فرماندار شهریار با درخواست از شهروندان برای عدم توجه به شایعات، تأکید کرد: مردم عزیز اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از طریق مبادی رسمی و معتبر پیگیری کنند و از هرگونه شایعه‌پراکنی خودداری نمایند.

*عکس تزئینی می‌باشد.