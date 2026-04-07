همه پای کار ایران؛ هنرمندانی که دستمزدشان صلوات است

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزهای حساس کشور و جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونیستی، شور و همت مردمی در مواجهه با بحران و جنگ رمضان موج می‌زند و هنرمندان، رسانه‌ها و داوطلبان مازندران دست به کار شدند تا با هنر، خلاقیت و همدلی، فضای فرهنگی شهرها را حفظ کنند و پیام انسجام ملی را به سراسر ایران منتقل کنند.

از غرفه‌های کاریکاتور و نقاشی در نوشهر گرفته تا دوخت کتیبه‌های عزای شهر در قائمشهر، این فعالیت‌ها جلوه‌ای از همدلی، همکاری و ایثار مردم است و نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحرانی، فرهنگ و هنر می‌توانند ابزار مقاومت اجتماعی باشند.

هنر و غرفه‌های فرهنگی

امیرحسین بالی، هنرمند و مسئول بسیج هنرمندان نوشهر، فعالیت‌های فرهنگی و هنری در ایام بحران را اینگونه تشریح کرد: ما یک غرفه کاریکاتور و گرافیک مقابل مسجد جامع نوشهر داشتیم و این برنامه‌ها همزمان با تجمعات و راهپیمایی‌ها ادامه داشت.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر توضیح داد: غرفه‌ها تنها محدود به نمایش آثار نبودند، بلکه برنامه‌های ویژه‌ای برای خانواده‌ها و کودکان طراحی شد تا والدین بتوانند در تجمعات و راهپیمایی‌ها حضور داشته باشند و فرزندانشان در فضایی امن به نقاشی و بازی بپردازند واین حرکت فرصتی است تا هنر و فعالیت‌های فرهنگی به عنوان ابزاری برای همبستگی و نشاط اجتماعی عمل کنند.

وی گفت: فعالیت‌های غرفه شامل کارگاه‌های نقاشی برای کودکان، مسابقات کاریکاتور و جلسات آموزشی کوتاه برای شهروندان است و هنرمندان سعی کردند با خلاقیت و طرح‌های جذاب، حضور مردم را در فضاهای فرهنگی تشویق کنند.

بالی تاکید کرد: این اقدامات توانست علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، انسجام فرهنگی را نیز در سطح شهر تقویت کند.

وی همچنین از بازتاب گسترده فعالیت‌ها در رسانه‌ها خبر داد: کار ما نه تنها در شبکه‌های استانی و محلی بلکه حتی در رسانه‌های ملی بازتاب یافت.

رسانه صدای انقلاب

سپیده پورشعبان، مسئول بسیج رسانه نوشهر، نقش رسانه‌ها در بازتاب فعالیت‌های فرهنگی و مردمی را بسیار مهم دانست و افزود:خبرنگاران ما از نخستین روزهای تجمعات حضور داشتند و به‌صورت خودجوش اخبار و تصاویر برنامه‌ها را ثبت و منتشر کردند. و برخی کانال‌ها تنها در یک روز ۷۰ تا ۸۰ خبر از فعالیت‌ها و حضور مردم و هنرمندان منتشر کردند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: همراهی رسانه‌ها با هنرمندان، باعث شد پیام همدلی و انسجام فرهنگی به بهترین شکل منتقل شود و فعالیت‌های مردمی تصویری ملموس از روحیه ایثار و همکاری ارائه دهد و با برگزاری چالش‌ها و برنامه‌های مشارکتی، زمینه تعامل مستقیم با شهروندان فراهم شد و حضور آن‌ها در عرصه فرهنگی و اجتماعی پررنگ‌تر شد.

پورشعبان همچنین تاکید کرد: رسانه‌ها در حفظ روحیه جامعه و ترویج فعالیت‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی نقش کلیدی دارند و ثبت لحظه‌ها، انتشار تصاویر و پوشش اخبار فعالیت‌ها باعث می‌شود مردم در سراسر کشور از همدلی و مشارکت اجتماعی مطلع شوند و خود نیز در هر سطحی به این جریان بپیوندند.

وی گفت: فعالیت‌های رسانه‌ای شامل پوشش کامل راهپیمایی‌ها و تجمعات، مصاحبه با هنرمندان و داوطلبان، تهیه گزارش تصویری از غرفه‌ها و تعامل با مخاطبان شبکه‌های اجتماعی بود و این اقدامات باعث شد همصدایی بین فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی ایجاد شود و مشارکت مردم در فرآیندهای فرهنگی تقویت گردد.

همدلی مردمی و فعالیت زنان قائمشهر

در شهرستان قائمشهر، زنان داوطلب پایگاه مردمی با ابتکار عمل تلاش کردند شهر را سیاه‌پوش کنند و نشان دهند همدلی و همکاری اجتماعی می‌تواند حتی در کمترین منابع، اثر بزرگ داشته باشد.

زهره اسدی، داوطلب پایگاه مردمی در قائمشهر افزود: در روزهای نخست جنگ رمضان تصمیم گرفتیم شهر را سیاه‌پوش کنیم اما نخستین مانع، نبود پارچه یا هزینه بالای تهیه آن بود.

اسدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با فراخوان ساده‌ای از اهالی، هر کس پارچه مشکی بلااستفاده‌ای در خانه داشت، به پایگاه آورد، از چادر و عبا گرفته تا شال و روسری.خیلی زود میزهای پایگاه پر شد و زنان زیادی با دستان خود برای دوخت کتیبه‌ها پای کار آمدند.

دستمزد صلوات

او با اشاره به تلاش خیاطان داوطلب توضیح داد: چند بانو با چرخ‌خیاطی‌های خانگی پای کار آمدند و مسئولیت دوخت کتیبه‌ها را بر عهده گرفتند. وقتی صحبت از دستمزد شد، یکی از خیاطان در حین کار گفت: ما اینجا با سوزن‌هایمان برای دل خودمان مرحم می‌دوزیم؛ دستمزد ما فقط صلوات است.

وی ادامه داد: کتیبه‌ها و بیرق‌ها که نصب شدند، نه تنها فضا را سیاه‌پوش کردند، بلکه نشانه‌ای از همدلی و ایمان مردم شدند و هنر و خلاقیت وقتی با عشق و همدلی همراه شود، حتی کمترین منابع را به بزرگترین اقدامات تبدیل می‌کند و پیام همدلی و انسجام اجتماعی را به سراسر جامعه منتقل می‌کند و بیرق‌ها و کتیبه‌هایی که با پارچه‌های بلااستفاده دوخته شدند، بوی صلوات و محبت مردم را با خود داشتند و نمادی از انسجام ملی شدند.

تولید محتوای فرهنگی و هنری

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، درباره نقش اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در دوران جنگ گفت: اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان که در جریان جنگ تحمیلی سوم به‌صورت خودجوش فعالیت داشتند با تولید محتوای اثرگذار، نقش مهمی در تقویت انسجام ملی و مقابله با جنگ شناختی ایفا کردند.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در طول ایام بحران، هنرمندان استان توانستند بیش از ۳۰۰۰ محتوای فرهنگی و هنری تولید کنند که شامل عکس، پوستر، کاریکاتور، نقاشی و برنامه‌های آموزشی و هنری بود: این تولید گسترده توانست پیام مقاومت، همدلی و فرهنگ ملی را به شهروندان منتقل کند و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی را دوچندان کند.

محمدی تاکید کرد:این اقدام، نمونه‌ای از نقش جبهه فرهنگی مازندران در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت روحیه ملی است و نشان می‌دهد که هنر و رسانه در کنار مردم، می‌توانند در شرایط بحرانی، مؤثرترین ابزار حمایت و پایداری فرهنگی باشند.

اهالی هنر، رسانه و فعالیت‌های مردمی می‌توانند ابزار قدرتمندی برای همدلی، مقاومت و انسجام ملی باشند. همه پای کار هستند. از هنر و کاریکاتور گرفته تا دوخت کتیبه، از ثبت اخبار و گزارش تصویری تا تولید محتوای هنری گسترده؛ این همان پیام روشن است که نشان می‌دهد ایرانیان حتی در سخت‌ترین شرایط یکدل و هم‌صدا پای وطن ایستاده‌اند.