آغاز عملیات آبرسانی شهرک پردیس سرابله

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز سه شنبه در راستای اجرای سیاستهای توسعه پایدار و با هدف تأمین آب شرب پایدار برای مناطق در حال توسعه، عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک پردیس شهر سرابله، با حضور محمد محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، آغاز شد.
این پروژه شامل اجرای خط لوله انتقال آب به طول دو هزار متر با استفاده از لولههای پلیاتیلن استاندارد سایز ۱۱۰ میلیمتر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در تشریح اهداف این طرح، اظهار داشت: تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار، از اولویتهای اساسی این شرکت است. شهرک پردیس با دارا بودن واحدهای مسکونی در حال احداث و پیشبینی جذب حدود دویست خانوار در آینده نزدیک، نیازمند زیرساختهای مطمئن در حوزه آب است و این پروژه گامی مهم در جهت تحقق این امر محسوب میشود.
محمد محمدی اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح آبرسانی امروز آغاز شده و با توجه به برنامهریزی صورت گرفته و تلاش اکیپهای فنی و اجرایی، پیشبینی میشود این پروژه ظرف چند روز آینده به مراحل پایانی خود دست یابد و در مدار بهرهبرداری قرار گیرد.
