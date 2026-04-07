۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

جابه جایی بیش از ۳۶ هزار تن کالای اساسی از چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از جابه جایی بیش از ۳۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کالای اساسی و ضروری در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۸ فروردین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی همکاران در بخش حمل‌ونقل اظهار کرد: از ابتدای آغاز جنگ تحمیلی (۹ اسفند) تا کنون، مجموعاً بیش از ۳۶ هزار و ۶۰۰ تن کالای اساسی به مقصد چهارمحال و بختیاری حمل و توزیع شده است که از این میزان، ۵۳۵ تن از بندر چابهار به استان منتقل شده است.

وی افزود: این میزان جابجایی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد که از اهتمام ویژه مسئولان برای تأمین نیازهای اساسی شهروندان حکایت دارد.

مالکی با تأکید بر اولویت تأمین کالاهای ضروری برای رفاه عمومی، خاطرنشان کرد: اطمینان از رسیدن به‌موقع و کافی اقلام مورد نیاز مردم، به‌ویژه در ایام جنگ و تعطیلات نوروز، اصلی‌ترین دغدغه ما بوده است.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری استان در پایان ضمن تقدیر از رانندگان پرتلاش، از مردم خواست با خرید به‌اندازه نیاز و پرهیز از انبار کردن اقلام، در تسهیل روند توزیع و جلوگیری از اخلال در بازار همکاری کنند.

