پیام رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت سردار مجید خادمی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی شهادت سردار مجید خادمی منتشر شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

سردار پرافتخار سپاه اسلام حاج مجید خادمی به قافله شهیدان و قافله سالارشهیدان انقلاب اسلامی پیوست.

طوبی له و حسن مآب.

هر فرجامی جز شهادت برای این رادمردان سلحشور که عمر خود را در راه مبارزه و جهاد در میدان های مختلف ایثار و خدمت گذرانده اند،سزاوار نبوده و نیست .

سردار عزیز ،حاج مجید خادمی رئیس دانشور و فرهیخته و متواضع سازمان اطلاعات سپاه سرافراز پاسداران انقلاب اسلامی در زمره مجاهدانی بود که بیش از نیم قرن عمربابرکتش را از عنفوان جوانی تا واپسین ساعات آن در خدمت به انقلاب اسلامی و ایران بزرگ گذراند و در ماههای اخیر منشاخدمات بسیاری در تقویت امنیت ایران عزیز گردید.

به نمایندگی از ائمه محترم جمعه ایران بزرگ،شهادت این سردار سرافراز را به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا و رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله آقای حاج سیدمجتبی خامنه ای "مدظله العالی" و به فرماندهان عزیز سپاه پرافتخار پاسداران،خصوصا سربازان گمنام امام زمان علیه السلام درجامعه اطلاعاتی کشور و سازمان اطلاعات سپاه و به ویژه به خانواده مکرم و صبور این شهید عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

انشاالله به برکت این مجاهدتها و شهادت ها راه پیروزی بر آمریکای جهانخوارو نابودی رژیم منحوس صهیونیستی بیش از گذشته هموار خواهد شد و ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران طعم تلخ شکست را بر دشمنان جنایتکار و ضد انسانیت خواهد چشاند.

نصر من الله وفتح قریب

والسلام علیکم و رحمه الله

محمد جواد حاج علی اکبری

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

