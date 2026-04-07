وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از عملکرد اداره تشخیص و درمان در سال ۱۴۰۴، مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را تشریح کرد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های درمانی دامپزشکی استان اظهار داشت: در حال حاضر استان ایلام دارای ۴ بیمارستان دامپزشکی، ۱۸ درمانگاه و مرکز مایه‌کوبی، ۴۵ داروخانه دامپزشکی، ۶ شرکت پخش و ۳ آزمایشگاه وابسته استانی فعال است که نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به دامداران و بهره‌برداران ایفا می‌کنند.

پیرانی افزود: در این مدت مجموعاً ۵ هزار و ۵۲۴ مورد بازدید نظارتی از مراکز درمانی و خدماتی دامپزشکی بخش خصوصی در سطح استان انجام شده است؛ بازدیدهایی که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و نظارت بر رعایت ضوابط فنی و بهداشتی صورت گرفته‌اند.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام همچنین از جمع‌آوری ۱۸ هزار و ۸۱۳ قلم دارو و ماده بیولوژیک تاریخ‌گذشته از سطح استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صیانت از سلامت دام و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به کشف داروهای غیرمجاز افزود: در سال گذشته، ۱۸ قلم دارو و ماده بیولوژیک قاچاق و خارج از شبکه رسمی توزیع شناسایی و از چرخه عرضه خارج شده است.