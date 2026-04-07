«ایران»؛ محور وحدت ملی در میانه جنگ تحمیلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بهرام نصراللهی‌زاده* از ویژگی‌های برجسته جامعه ایرانی، تنوع و تکثر زبانی، فرهنگی، قومی، دینی و مذهبی است که در درازای تاریخ این سرزمین اهورایی وجود داشته است در دوره معاصر نیز با شکل‌گیری جریان‌های فکری و سیاسی متعدد و بعضاً متضاد بر این تنوع و تکثر افزوده شد.

در کنار این سطح از تنوع و گوناگونی، ویژگی دیگر ایرانیان رخ نموده است: تساهل و تسامح و همزیستی تاریخی مسالمت‌آمیز و شکل‌گیری هویتی مستقل بنام ایران و ایرانی. درهم‌تنیدگی فرهنگی جامعه ایرانی، پایه‌ها و بنیان‌های ملیت ایرانی را آنچنان مستحکم و استوار کرده است که از گزند همه تندبادهای سهمگین تاریخ دور و دراز خود، در امان مانده است. بارها اجانب و اشغال‌گران بیگانه را در درون خود هضم کرده و مجدداً ققنوس‌وار بر فراز تاریخ سر برآورده است.

«ایران» چتر فراگیر همه باشندگان آن و ایرانیت هویت مشترک همه اجزا و اعضای متنوع‌اش بوده است «ایران» برای ایرانیان روایت جغرافیا و تاریخ مشترک هزاران ساله مردمان این مرز و بوم است ایران واقعی و رویایی ترکیبی است از همه فرزندان‌اش و با همه ویژگی‌های‌اش با هرگونه زبان و گویش و پوشش و ... «ایران» دارای پیوستگی و استمرار تاریخی است.

برخی کوشش‌های نادر و ناموجه برای نادیده گرفتن بخش‌هایی از هویت تاریخی این ملت، مصداق آب در هاون کوبیدن و محکوم به شکست بوده است پهلوی اول و دستگاه فکری‌اش، نابخردانه شکل‌گیری ملت مدرن را معادل یکسان‌سازی و نابودی تفاوت‌های زبانی و فرهنگی و ...، جامعه ایرانی تعریف کرد و به تلاش‌های ناموفقی در این زمینه دست یازید گرچه خراش‌هایی بر این پیکره کهن‌سال حک کرد.

در بعدی دیگر، پهلوی اول و دوم تلاش گسترده‌ای برای تمرکز بر تاریخ ایران پیش از اسلام و تخریب و یا حداقل کم‌رنگ کردن و نادیده گرفتن ویژگی‌های دوره بعد از ورود اسلام به ایران به عمل آوردند استاد شهید مرتضی مطهری کتاب مشهور «خدمات متقابل اسلام و ایران» را در پاسخ به این جهت‌گیری ایران‌سوز و در تلاش برای ابطال این دوگانه‌سازی تاریخی تألیف کرد.

سراسر صفحات تاریخ گواه اهتمام ایرانیان به حفظ و پاسداشت هویت و داشته‌های فرهنگی‌شان می‌باشد. باز تاریخ شاهد است هر وقت تمامیت ارضی و کیان ایران زمین مورد تهدید قرار گرفته است، ایرانیان منسجم‌تر و متحدتر، از موجودیت مام میهن دفاع کرده و از جان‌فشانی و هرگونه فداکاری در این راه دریغ نورزیده‌اند.

در ماه‌های قبل از تعرض وحشیانه ترامپ و رژیم کودک‌کش صهیونیستی علیه کشورمان، در قالب جمعی درگیر مباحث مربوط به مطالعه و شناسایی علل و ابعاد نارضایتی‌های اجتماعی و ... بودم. در همه پیمایش‌ها، نظرسنجی‌ها و مطالعات انجام شده توسط مؤسسات مستقل و غیردولتی، خبرگزاری‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی، اولین عامل ایجادکننده وحدت و انسجام ملی، با فاصله نسبتاً زیاد نسبت به سایر عوامل و فاکتورها، موضوع «ایران» و بقای آن بود.

در این روزهای جنگ، شاهد تبلور مجدد شور عمیق دفاع از ایران، در میان لایه‌های مختلف جامعه ایرانی با رویکردها و گرایش‌های متفاوت هستیم آنچه در این روزها در مقابل دو قدرت اتمی دنیا و ناتوانی مراجع بین‌المللی در مهار قدرت‌های متجاوز، ایران را حفظ کرده است، همگرایی و انگیزه‌های فوق‌العاده اقشار ملت ایران و به‌ویژه نیروهای مسلح و مدافعان وطن بوده است که می‌توان از آن به «دفاع ملی» تعبیر کرد.

یک نکته قابل توجه در این دفاع ملی، عدم وجود تباین و تقابل بین احساسات دینی و مذهبی و عواطف وطن‌دوستانه و دفاع از مام میهن است. امروز در اشعار و حماسه‌سرایی‌ها، مضامین دینی و مفاهیم و اسطوره‌های تاریخی و ملی، به زیبایی با هم تلفیق و به جان تشنه و مشتاق ایرانیان عرضه می‌شوند.

در این جنگ، برای مقابله با متجاوزینی که در دشمنی با ملت ایران به هیچ‌یک از موازین حقوقی و اخلاقی پایبند نبوده و از هیچ جنایت سبعانه‌ای در حق شهروندان ایرانی اعم از کودکان و زنان و دیگر غیرنظامیان فروگذار نکرده‌اند و برای حفظ ایران و داشته‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی‌اش، خون‌های مطهر و جان‌های عزیزی نثار شده است: از مادر باردار و جنین‌اش تا طفل سه‌روزه، تا نونهالان معصوم دبستان میناب، تا مردم عادی کوچه و بازار، تا دریادلان غریب ناو دنا، تا رزمندگان پای لانچرها و پایگاه‌ها و پادگان‌ها و ایست‌های بازرسی، تا فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، تا مقامات ارشد سیاسی و امنیتی و تا عالی‌ترین مقام سیاسی مذهبی کشور.

امیدوارم ملت بزرگ ایران به‌زودی پیروزی را در آغوش بکشد و پس از آن به ترمیم زخم‌ها و آسیب‌ها بپردازد.

*عضو هیات‌علمی دانشگاه کردستان