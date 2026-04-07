۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۴

حمله به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران نشانه «بربریت» آمریکا است

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد،تاکید کرد که هدف‌گیری عامدانه مؤسسات علمی و دانشگاه‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی با اشاره به مکاتبات پیشین در خصوص هدف‌گیری مستمر و عامدانه اشیاء و زیرساخت‌های غیرنظامی توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل، مراتب توجه فوری دبیرکل و اعضای شورای امنیت را به نقض‌های فاحش دیگری از حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اعمال تروریسم و جنایات جنگی که از طریق هدف‌گیری عامدانه و غیرتمایز اشیاء غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران در حال ارتکاب است، جلب کرد.

متن نامه ایروانی به شرح زیر است:

در ساعات اولیه بامداد ۶ آوریل ۲۰۲۶، دانشگاه صنعتی شریف مورد حمله رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. این حمله غیرقانونی موجب وارد آمدن خسارات شدید به دانشکده مهندسی عمران، گروه فلسفه علم، پژوهشکده‌های نانو و محیط زیست، ساختمان پژوهش‌های همگرا، دانشکده مهندسی برق و سایر تأسیسات گردید. این اقدام شنیع در ادامه جنایت جنگی دیگری است که توسط متجاوزان در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۶ ارتکاب یافت، زمانی که بخش‌هایی از دانشگاه شهید بهشتی در تهران، از جمله پژوهشکده لیزر و پلاسما، به‌شدت آسیب دید. هدف‌گیری عامدانه مؤسسات علمی و دانشگاه‌ها نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی محسوب می‌گردد. چنین بربریتی که در تاریخ معاصر بی‌سابقه است، بخشی از یک سیاست گسترده و نظام‌مند محسوب می‌شود که به‌طور علنی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده و نخست‌وزیر جنایتکار رژیم یاغی اسرائیل مورد اذعان قرار گرفته و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌آید که مستلزم توجه فوری و پاسخگویی می‌باشد. ایالات متحده و رژیم اسرائیل باید مسئولیت کامل ارتکاب این جنایات جنگی فجیع را بر عهده گیرند.

جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست می‌نماید که این اقدامات عامدانه و شنیع، که مصداق جنایات جنگی و تروریسم دولتی علیه اشیاء و زیرساخت‌های غیرنظامی است، را به‌طور قاطع محکوم نمایند.

شورای امنیت باید اقدامات فوری، قاطع و ملموسی را برای توقف اعمال مجرمانه و غیرقانونی جاری ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل اتخاذ کرده و تضمین کند که تمامی اشخاص مسئول، به‌سبب تعقیب عامدانه سیاست‌هایی که منجر به ارتکاب جنایات جنگی و اعمال تروریسم دولتی علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، وفق حقوق بین‌الملل به‌طور کامل مورد پاسخگویی قرار گیرند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و میان اعضا توزیع گردد.

هادی رضایی

    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      اقای ایروانی صحبتهای خودشون رو کردند ،واین وظیفه سازمان ملل هست که پی گیری کنه
    • IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      خدالعنتشون کنه وخداحسابشون رو برسه با این کارهاشون،وخدا کاری کنه که،پشیمان بشوند با این کارهاشون
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      حمله ترامپ به زیرساخت‌های ایران برای آمریکا و متحدانش گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و ما هم از آمریکا و متحدانش در سراسر منطقه انتقام می گیریم. و همه زیرساخت‌های دوستان آمریکا جنایتکار را در منطقه با خاک یکسان می کنیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      حمله رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      حرف شعار ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان هست
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      و ما دیگر سازمان ملل متحد را به رسمیت نمی شناسیم سازمان ملل متحد از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است.
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      سازمان ملل یک سازمان تروریستی هست
    • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      سازمان ملل خیانتکار از سال 1359 تاکنون هنوز هم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صدام و حامیانش پاسخ و جواب نداده است و بررسی و رسیدگی نکرده است.
    • IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      قوه قضائیه آمریکا فوری و سریع ترامپ را باید تحویل به ایران دهد اگر خودداری کند و ما از همه آمریکایی ها انتقام می گیریم
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      زمان اخراج نیرو‌های متجاوز تروریست های ارتش وحشی امریکا جنایتکار از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های متجاوز تروریست های ارتش وحشی امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ماجرای این جنگ ابداً محدود به مرزهای ایران نیست؛ این یک پروژه کلان صهیونیستی-آمریکایی برای مهندسی مجدد کل منطقه و ایجاد اسرائیل بزرگ است. هدف اصلی؟ ایجاد یک هژمونی مطلق که در آن هیچ صدای مستقل و مخالفی شنیده نشود. برخی کشورهای منطقه با واگذاری خاک خود برای پایگاه‌های آمریکایی، خود را در تله امنیتی گرفتار کرده‌اند. آن‌ها باید بدانند که در این بازی، هزینه همراهی با دشمن سنگین است و امنیت، با اجاره دادن خاک به بیگانگان تأمین نمی‌شود.
    • IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      عملیات اسرائیل جنایتکار 100 درصد فقط علیه مردم ایران بوده است. و ما هم 100 درصد فقط به دنبال نابودی کامل اسرائیل هستیم

