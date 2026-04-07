به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو تاکید کرد، انجام حملات علیه زیر ساخت های غیرنظامی بدون شک به آغاز مرحله جدیدی از تشدید تنش ها و انتقام جویی ها می انجامد.

وی در ادامه افزود: این مسئله منطقه و اقتصاد جهان را وارد چرخه بسیار خطرناک و نگران کننده ای خواهد کرد. این حملات بر اساس قوانین بین المللی و قوانین جنگ ممنوع است و پاریس با چنین حملاتی مخالف است.

بارو بیان کرد: مهم تر از آن، منافع ما به شدت آسیب خواهد دید.

وی تصریح کرد: ما عملا شاهد افزایش قیمت سوخت هستیم و اگر تأسیسات انرژی ایران هدف قرار بگیرد می توان انتظار انجام واکنش های تلافی جویانه از سمت تهران را که به تشدید تنش ها خواهد انجامید داشت.