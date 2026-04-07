۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

هشدار فرانسه نسبت به تبعات تهدید ترامپ علیه زیرساخت‌های ایران

وزیر خارجه فرانسه نسبت به تبعات تهدیدات وحشیانه ترامپ علیه زیرساخت های غیرنظامی ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه فرانس اینفو تاکید کرد، انجام حملات علیه زیر ساخت های غیرنظامی بدون شک به آغاز مرحله جدیدی از تشدید تنش ها و انتقام جویی ها می انجامد.

وی در ادامه افزود: این مسئله منطقه و اقتصاد جهان را وارد چرخه بسیار خطرناک و نگران کننده ای خواهد کرد. این حملات بر اساس قوانین بین المللی و قوانین جنگ ممنوع است و پاریس با چنین حملاتی مخالف است.

بارو بیان کرد: مهم تر از آن، منافع ما به شدت آسیب خواهد دید.

وی تصریح کرد: ما عملا شاهد افزایش قیمت سوخت هستیم و اگر تأسیسات انرژی ایران هدف قرار بگیرد می توان انتظار انجام واکنش های تلافی جویانه از سمت تهران را که به تشدید تنش ها خواهد انجامید داشت.

    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ما با زیرساخت‌های آمریکا و شرکایش کاری خواهیم کرد که آمریکا و متحدانش تا سال‌ها از نفت و گاز منطقه محروم شوند. شرکای منطقه‌ای آمریکا نیز بدانند تا امروز به جهت حسن همجواری خویشتنداری زیادی داشته و در انتخاب اهداف مقابله به مثل ملاحظاتی داشته ایم ولیکن زین پس همه‌ی این ملاحظات برداشته شده است.

