  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

هشدار سناتور آمریکایی به ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران

سناتور ارشد آمریکایی در واکنش به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران هشدار داد که اگر این کار انجام شود، قوانین درگیری مسلحانه را نقض خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک کلی، سناتور ارشد آمریکایی در واکنش به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت های غیرنظامی در ایران در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه‌ ها و دیگر اهداف غیرنظامی، نشانه قدرت نیست.

این سناتور ارشد دموکرات اضافه کرد: اگر این تهدیدها تبدیل به دستوری برای نابودی زیرساخت‌ های غیرنظامی بدون هدف نظامی معتبر شود، دیگر جای بحث نخواهد بود که قوانین درگیری مسلحانه نقض خواهد شد.

مارک کلی، سپس تصریح کرد: صدور دستور غیرقانونی برای به رنج انداختن مردم عادی، لکه ننگی بر ارتش و کشور ما محسوب می‌ شود.

کد مطلب 6794450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها