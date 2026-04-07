به گزارش خبرگزاری مهر، مارک کلی، سناتور ارشد آمریکایی در واکنش به تهدیدات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه زیرساخت های غیرنظامی در ایران در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: تهدید به هدف قرار دادن نیروگاه‌ ها و دیگر اهداف غیرنظامی، نشانه قدرت نیست.

این سناتور ارشد دموکرات اضافه کرد: اگر این تهدیدها تبدیل به دستوری برای نابودی زیرساخت‌ های غیرنظامی بدون هدف نظامی معتبر شود، دیگر جای بحث نخواهد بود که قوانین درگیری مسلحانه نقض خواهد شد.

مارک کلی، سپس تصریح کرد: صدور دستور غیرقانونی برای به رنج انداختن مردم عادی، لکه ننگی بر ارتش و کشور ما محسوب می‌ شود.