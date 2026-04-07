به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سی ‌جی ‌تی ‌ان چین از ریاکاری آمریکا در مذاکرات با ایران انتقاد کرد و نوشت: واشنگتن همزمان با گفتگو مشغول آماده‌سازی خود برای جنگ بود. این نشان می‌دهد آمریکا هرگز خواهان صلح نبوده، بلکه برای درگیری طعمه‌گذاری کرده است.

این رسانه چینی، حمله به ایران بدون مجوز سازمان ملل و ترور مقامات کشورمان را نقض آشکار حقوق بین الملل دانسته و تصریح کرد: تجربه عراق، افغانستان و لیبی نشان داده که چنین حملاتی نه‌تنها به تسلیم دشمن منجر نمی‌شود، بلکه واکنش‌های شدیدتری برمی‌انگیزد و هرج‌ومرج طولانی‌مدت به جا می‌گذارد. اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران همراه با ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، نشان‌دهنده بازگشت به منطق «زور حق است» و تضعیف سیستم سازمان ملل و قواعد بین‌المللی است.

سی جی تی ان نوشت: آمریکا که خود از معماران نظم پساجنگ جهانی دوم بود، اکنون بزرگ‌ترین ناقض آن شده و استاندارد دوگانه به کار می‌برد. لذا استفاده از زور و جنگ هرگز صلح به ارمغان نمی‌آورد. وقتی بمب جایگزین توافق و زور جایگزین دیپلماسی شود، هیچ‌کس از گزند در امان نخواهد بود.