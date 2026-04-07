۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

سی‌جی‌تی‌ان: آمریکا از ابتدا دنبال مذاکره و صلح با ایران نبود

یک رسانه چینی نوشت آمریکا از مذاکره به عنوان تله استفاده کرد و از ابتدا دنبال صلح با ایران نبود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سی ‌جی ‌تی ‌ان چین از ریاکاری آمریکا در مذاکرات با ایران انتقاد کرد و نوشت: واشنگتن همزمان با گفتگو مشغول آماده‌سازی خود برای جنگ بود. این نشان می‌دهد آمریکا هرگز خواهان صلح نبوده، بلکه برای درگیری طعمه‌گذاری کرده است.

این رسانه چینی، حمله به ایران بدون مجوز سازمان ملل و ترور مقامات کشورمان را نقض آشکار حقوق بین الملل دانسته و تصریح کرد: تجربه عراق، افغانستان و لیبی نشان داده که چنین حملاتی نه‌تنها به تسلیم دشمن منجر نمی‌شود، بلکه واکنش‌های شدیدتری برمی‌انگیزد و هرج‌ومرج طولانی‌مدت به جا می‌گذارد. اقدام آمریکا و اسرائیل علیه ایران همراه با ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط نیروهای آمریکایی، نشان‌دهنده بازگشت به منطق «زور حق است» و تضعیف سیستم سازمان ملل و قواعد بین‌المللی است.

سی جی تی ان نوشت: آمریکا که خود از معماران نظم پساجنگ جهانی دوم بود، اکنون بزرگ‌ترین ناقض آن شده و استاندارد دوگانه به کار می‌برد. لذا استفاده از زور و جنگ هرگز صلح به ارمغان نمی‌آورد. وقتی بمب جایگزین توافق و زور جایگزین دیپلماسی شود، هیچ‌کس از گزند در امان نخواهد بود.

    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است مذاکره با آمریکا جنایتکار هم اشتباه از سوی ایران بوده است.
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸
      ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است. برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم

