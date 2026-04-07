به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، هم‌زمان با شرایط خاص کشور و در پی حملات اخیر دشمن صهیونیستی-آمریکایی، جلوه‌های زیبایی از همراهی و همدلی در میان مردم پایتخت شکل گرفته است؛ حرکتی که نشان می‌دهد زندگی، عشق و امید حتی در روزهای سخت نیز جریان دارد.

در همین راستا، فرهنگسرای امام(ره) با راه‌اندازی پویش «به رسم عاشقی» و با تأکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ترویج ازدواج آسان، اقدام به فراهم‌سازی شرایط برگزاری مراسم عقد برای جوانان در فضایی فرهنگی، آرام و صمیمی کرده است.

این مجموعه فرهنگی با در نظر گرفتن شرایط فعلی جامعه، تلاش کرده تا بستری مناسب و در دسترس برای زوج‌های جوان فراهم کند؛ فضایی با ظرفیت محدود و مدیریت‌شده که ضمن حفظ سادگی، حال‌وهوایی دلنشین و خانوادگی دارد.

این مراسم‌ها در محیطی سرسبز همراه با حوض و آبنما، با امکان عکاسی و فیلمبرداری و در فضایی اختصاصی برای خانواده‌ها برگزار خواهد شد.

نکته قابل توجه در این پویش، استقبال و همراهی خیرین است؛ به‌طوری‌که در روزهای اخیر افراد نیکوکار بسیاری برای مشارکت در بخش‌های مختلف این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند تا سهمی در آغاز زندگی مشترک ساده و آبرومند جوانان داشته باشند.

پویش «به رسم عاشقی» روایتی از همان روحیه‌ای است که این روزها در شهر جاری است؛ مردمی که در کنار هم، حتی در دل سختی‌ها، چراغ زندگی و عشق را روشن نگه داشته‌اند.

زوج‌های علاقه‌مند می‌توانند برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی @emam_farhangsara اقدام کنند.