تجهیز ۲۰ نانوایی شهرستان دشتی به سوخت دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سهشنبه در بازدید از یکی از خبازی های شهر خورموج که به صورت آزمایشی با سوخت جایگزین اقدام به پخت نان کرده است اظهار داشت: تمامی این واحدهای خبازی اعلام شده آماده هستند تا در صورت بروز شرایط خاص و قطع احتمالی گاز، با استفاده از سوخت جایگزین وارد مدار فعالیت شوند.
وی افزود: این اقدام با هدف آمادگی برای شرایط بحرانی و تداوم خدمترسانی به مردم انجام شده است تا در هیچ شرایطی روند تامین نان شهروندان با مشکل مواجه نشود.
مقاتلی ادامه داد: برنامهریزی لازم انجام شده تا در صورت نیاز، این واحدهای خبازی به سرعت فعال شده و پخت نان بدون وقفه ادامه پیدا کند.
فرماندار دشتی همچنین از پیگیری برای افزایش تعداد نانواییهای مجهز به سوخت دوم در شهرستان خبر داد و بیان کرد: تلاش داریم با تقویت زیرساختها، در هر شرایطی تامین نان مردم بدون مشکل انجام شود.
مقاتلی تاکید کرد: تامین مایحتاج اساسی مردم از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و در همین راستا اقدامات لازم برای پایداری خدمات در حوزه آرد و نان در حال انجام است.
