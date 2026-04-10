مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارشهای شدید و وقوع سیلاب در استان گلستان طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵، عملیات امدادرسانی نیروهای جمعیت هلالاحمر در مناطق مختلف استان آغاز شده و همچنان در برخی مناطق ادامه دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان گفت: سیلاب اخیر خساراتی به منازل مسکونی وارد کرده و متأسفانه منجر به جانباختن یک نفر شده است.
سلیمی با اشاره به بسیج کامل نیروهای امدادی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تمامی پایگاهها، پستها، تیمهای اضطراری و پشتیبان شبکه امداد و نجات استان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با وجود پایان عملیات امدادرسانی در برخی شهرستانها از جمله گنبدکاووس، آزادشهر و مینودشت، خدماترسانی در شهرستان علیآباد کتول همچنان ادامه دارد و نجاتگران در حال امدادرسانی به آسیبدیدگان هستند.
سلیمی با ارائه آمار خدمات انجامشده اظهار کرد: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر از هزار و ۶۰ خانوار آسیبدیده، شامل چهار هزار ۲۴۰ نفر در سطح استان، از خدمات امدادی بهرهمند شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان خاطرنشان کرد: خدمات ارائهشده شامل تخلیه آب از منازل و اماکن، توزیع بستههای غذایی اضطراری، پتو و موکت بوده است.
وی با اشاره به توان عملیاتی بهکارگیریشده در این حادثه گفت: در مجموع ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۵ امدادگر و نجاتگر با استفاده از ۵۵ دستگاه خودروی ترابری و ۵۶ دستگاه موتورپمپ در مناطق سیلزده حضور دارند.
سلیمی تأکید کرد: تلاش شبانهروزی نجاتگران برای کاهش آلام سیلزدگان و بازگرداندن شرایط عادی به مناطق آسیبدیده همچنان ادامه دارد.
