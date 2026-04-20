هواشناسی خراسان رضوی در پی وقوع سیلاب هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه هواشناسی آمده است: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از صبح سه‌شنبه اول اردیبهشت تا عصر چهارشنبه دوم اردیبهشت، با تقویت سامانه ناپایدار جوی، بر مقدار و شدت بارش‌ به ویژه در نیمه شمالی استان افزوده خواهد شد.

وقوع بارش‌های رگباری توام با رعدوبرق، در نواحی مستعد بارش تگرگ همراه با آبگرفتگی، روانآب و سیلابی شدن مسیل‌ها رخ خواهد داد. تشکیل مه، کاهش میدان دید و لغزندگی محورها و ارتفاعات سردسیر بارش باران و برف و اختلال در شبکه حمل و نقل استان حادث می‌گردد.

وقوع بارش‌های رگباری همراه با آبگرفتگی ، روانآب ، سیلابی شدن مسیل‌ها، در ارتفاعات سردسیر بارش باران و برف، لغزندگی محورها، تشکیل مه، کاهش میدان دید، وزش باد شدید موقتی همراه با بروز خسارت و اختلال در سیستم حمل و نقل استان خراسان رضوی از پیش بینی های هواشناسی است.

بیشترین شدت و مقدار بارش درشهرستان‌ها و توابع کلات نادر، درگز، قوچان، چناران، سرخس، صالح‌آباد، فریمان، بینالود، نیشابور، تربت جام، طرقبه شاندیز، مشهد مقدس و ارتفاعات هزارمسجد و بینالود خواهد بود.