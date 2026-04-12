از جبهه کار تا آسمان؛ روایت شهادت یک کارگر ساده

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گاهی بعضی زندگی‌ها آرام آغاز می‌شوند، بی‌هیاهو ادامه پیدا می‌کنند و در نهایت، بی‌آن‌که کسی انتظارش را داشته باشد، به نقطه‌ای می‌رسند که تاریخچه یک خانواده را برای همیشه تغییر می‌دهد.

زندگی شهید والامقام فرزاد اسفندیاری بیات از همین جنس بود؛ زندگی مردی که در سکوت کار و تلاش رشد کرد، در سختی‌ها معنا گرفت و در نهایت، در نقطه‌ای ایستاد که نامش با واژه‌ای سنگین و ماندگار گره خورد: شهادت.

او از دل مردم بود؛ نه چهره‌ای شناخته‌شده در قاب رسانه‌ها، نه فردی در هیاهوی عنوان‌ها، بلکه کارگری ساده، پدری مسئول و همسری همراه. اما درست در همین سادگی بود که عظمت او شکل گرفت.

وقتی کار، عبادت شد

همسرش، فرشته کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، وقتی از زندگی او می‌گوید، نخستین تصویری که ترسیم می‌کند نوجوانی است که خیلی زود بزرگ شد: فرزاد در روستای باجگاه چشم به جهان گشود؛ جایی که زندگی، از همان ابتدا معنای سختی را در گوش انسان زمزمه می‌کند.

وی ادامه داد: کودکی‌اش خیلی زود از مسیر معمول فاصله گرفت. پدربزرگ و مادربزرگ، ستون‌های اصلی سال‌های ابتدایی زندگی او بودند و همین هم باعث شد مفهوم مراقبت و مسئولیت، پیش از آن‌که به بلوغ برسد، در وجودش ریشه بدواند.

خانم کشاورز افزود: در سال‌هایی که هنوز هم‌سن‌وسال‌هایش درگیر بازی و بی‌خیالی بودند، او نقش تکیه‌گاه را پذیرفته بود.

این همسر شهید گفت: پدرش درگیر بیماری قلبی بود و مادر توان کامل برای اداره زندگی نداشت. اینجا بود که فرزاد، بی‌آن‌که فرصتی برای انتخاب داشته باشد، وارد دنیای بزرگ‌ترها شد. درس خواند، کار کرد، و میان این دو، زندگی خانواده را سرپا نگه داشت.

شانه‌هایش کوچک بود، اما بارهایی که بر دوش می‌کشید بزرگ‌تر از سنش بودند.

کارگری که در سکوت زیست و در آسمان ماندگار شد

سال‌های بعد، تلاش او را به شرکت سیمان فیروزآباد رساند؛ جایی که برایش تنها محل کار نبود، بلکه معنایی عمیق‌تر داشت.

او کار را «جبهه» می‌دید؛ جبهه‌ای بی‌سروصدا اما واقعی، جبهه‌ای که در آن، به جای سلاح، دستان کارگرانه و اراده انسان‌ها تعیین‌کننده بود.

از این شهید نقل شده است که هر کسی که برای ساختن این سرزمین تلاش می‌کند، در خط مقدم است و خودش، بی‌آن‌که ادعایی داشته باشد، در همان خط مقدم ایستاده بود.

در نگاه همسرش، فرزاد انسانی بود که هیچ‌گاه کار را از زندگی جدا نمی‌کرد؛ او زندگی را در دل کار می‌دید. خستگی برایش معنا داشت، اما توقف نه.

از شیفت‌های سخت تا شیفت ابدیت

اما فرزاد فقط کارگر نبود، او انسانی بود که در دل تنگناهای اقتصادی، هنوز برای دیگران جا داشت ، دستش به خیر می‌رسید، حتی وقتی خودش کم داشت.

دلش برای کودکان بی‌سرپرست می‌تپید و نگاهش از رنج دیگران بی‌تفاوت عبور نمی‌کرد.

در خانه، ستون اصلی بود، تکیه‌گاه خانواده. همسر، پدر، مادر و برادر، هر کدام در بخشی از زندگی، حضور او را به‌عنوان نقطه اتکا احساس می‌کردند.

در کنار این ویژگی‌ها، روحیه‌ای آرام و صبور داشت. کمتر از خشم سخن می‌گفت و بیشتر اهل ساختن بود تا ویران کردن. همین ویژگی‌ها بود که او را در چشم اطرافیان، به انسانی قابل اعتماد و دوست‌داشتنی تبدیل کرده بود.

پیوندی با نام شهدا

در کنار زندگی روزمره، فرزاد ارتباطی عاطفی و عمیق با فرهنگ ایثار و شهادت داشت. حضورش در مراسم‌ها، فقط یک حضور معمولی نبود؛ بیشتر شبیه نوعی همراهی قلبی بود.

همسرش از روزی یاد می‌کند که خبر شهادت کودکان مظلوم میناب را شنیدند. آن روز، غمی سنگین بر دل او نشست. تصمیم گرفت در مراسم وداع با آن کودکان شرکت کند. سفری که شاید در ظاهر یک حضور ساده بود، اما در حافظه خانواده، رنگی دیگر گرفت.

در آن فضا، میان تابوت‌های کوچک و اشک‌های مردم، چیزی در دل او تکان خورده بود؛ چیزی که شاید هیچ‌کس آن لحظه درک نکرد، اما بعدها معنای دیگری پیدا کرد.

روزی که زندگی متوقف شد

هفتم فروردین ۱۴۰۵، روزی بود که همه چیز تغییر کرد ، خبر رسید که کارخانه سیمان فیروزآباد هدف حمله قرار گرفته است.

همسرش هنوز صدای او را در ذهن داشت، هنوز مکالمه آخرشان در جریان زندگی عادی گم نشده بود. اما زمانی که خود را به محل رساند، در برابر واقعیتی ایستاد که هیچ واژه‌ای توان توصیفش را نداشت.

چهره‌های اشک‌بار دوستان، سکوت سنگین محیط و فضای بهت‌زده، همه یک چیز را فریاد می‌زدند: فرزاد دیگر بازنمی‌گردد.

آن لحظه، نه فقط یک انسان، بلکه بخشی از یک خانواده فرو ریخت.

در روایت زندگی او، یک نکته همیشه تکرار می‌شود: باور به مسئولیت.

او اگرچه هیچ‌گاه در میدان جنگ حضور نداشت، اما بارها گفته بود اگر روزی جنگی واقعی رخ دهد، در صف اول خواهد بود.

اما سرنوشت، مسیر دیگری برایش نوشته بود؛ مسیری که از دل کار، از میان تلاش روزانه و نان حلال، به نقطه‌ای ختم شد که نامش در حافظه یک خانواده و یک جامعه ماندگار شد.

شهادت او، نه در میدان نبرد نظامی، بلکه در میدان زندگی رقم خورد؛ در جایی که انسان‌ها بی‌صدا می‌سازند، کار می‌کنند و زندگی را پیش می‌برند.

پایان یک زندگی، آغاز یک روایت

پس از رفتنش، خانه دیگر همان خانه نبود. جای خالی او فقط یک غیبت فیزیکی نیست؛ یک خلأ عاطفی است که در هر لحظه زندگی جریان دارد و فرزند خردسالش، کارن، اکنون تنها یادگار اوست؛ کودکی که قرار است روایت پدر را در آینده ادامه دهد.

همسرش با وجود تمام اندوه، تصمیمی روشن دارد: ساختن آینده‌ای برای فرزندش، آینده‌ای که در آن نام پدر با افتخار برده شود، نه با حسرت.

شهید فرزاد اسفندیاری بیات از آن مردهایی بود که شاید در زندگی روزمره کمتر دیده شوند، اما نبودشان، خلأی عمیق ایجاد می‌کند. او در سکوت زیست، در سختی رشد کرد، در مسئولیت معنا یافت و در نهایت، در نقطه‌ای ایستاد که زندگی‌اش به یک روایت ماندگار تبدیل شد.

او نه قهرمان ساخته رسانه‌ها بود و نه اسطوره‌ای دور از دسترس؛ او انسانی بود واقعی، از دل همین جامعه، با همه رنج‌ها، تلاش‌ها و امیدهایش و شاید همین واقعی بودن است که او را ماندگار می‌کند.