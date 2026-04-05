۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

حمله مستقیم دشمن متجاوز به خودروی امداد و نجات هلال‌احمر در سپیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی هلال احمر فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک دستگاه خودروی امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در شهرستان سپیدان استان فارس بر اثر حمله هوایی آمریکایی-صهیونیستی به طور کامل تخریب شد.

این حادثه، ساعت حوالی ۵ صبح روز یکشنبه ۱۶ فروردین و زمانی که تیم‌های جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان برای یک عملیات امدادونجات به منطقه کُمهِر اعزام شده بودند، به وقوع پیوست.

امدادگران که با مشاهده جنگنده، خودرو را ترک کرده بودند، در زمان اصابت آسیب ندیدند اما این خودرو به طور کامل تخریب شد.

پیش از این ۴۶ آمبولانس هلال‌احمر و اورژانس در سطح کشور بر اثر حملات هوایی در جنگ اخیر تحمیلی خسارت دیده بودند و چهار امدادگر جمعیت هلال‌احمر نیز به شهادت رسیده‌اند.

    • IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      خدالعنتشون کنه خداحسابشون رو برسه با این ظلمی که می کنند چیکار به امداد ونجات هلال احمر دارند که حمله می کنند

