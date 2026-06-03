خانواده شهدای ورزشکار «جنگ رمضان» لامرد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دوراندیش صبح چهارشنبه در سفر به لامرد با خانوادههای شهدای ورزشکار «جنگ رمضان» در این شهرستان دیدار کرد.
وی در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا، گفت: خانواده شهدا چشم و چراغ این راه هستند و مسئولان ورزش باید در کنار آنان باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مطالبات خانوادههای شهدا، افزود: هرگونه کمکاری گذشته را میپذیریم و برای جبران آن و حمایت از خانوادههای شهدا برنامهریزی خواهیم کرد.
در این نشست، خانوادهها و مربیان شهدای ورزشکار به بیان خاطرات و دغدغههای خود پرداختند و مدیرکل ورزش و جوانان فارس نیز از برگزاری یادواره ۴۴ شهید ورزشکار استان خبر داد.
در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از خانوادههای شهدای ورزشکار «جنگ رمضان» لامرد تجلیل شد.
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