  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

دردسر پهپاد جدید ۵۰۰ دلاری حزب الله برای تل آویو 

حزب الله لبنان به تازگی از پهپادی بسیار ارزان قیمت استفاده می کند که مشکل جدی برای نظامیان صهیونیست ایجاد کرده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی قدس، برآوردها و گزارش‌های رسانه‌های صهیونیستی حاکی از افزایش توانمندی های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان است که از منظر ابزارهای رزمی و همچنین ساختار سازمانی و روش‌های جنگی قابل مشاهده است.

وب‌سایت گلوبز در این رابطه گزارش داد که حزب‌الله لبنان از پهپادهای ارزان‌قیمت از نوع «FPV» استفاده می‌کند که هزینه تولید هر کدام از آنها حدود ۵۰۰ دلار است. این پهپادها تقریباً هر روز به سمت تانک‌ها، خودروهای زرهی و تجهیزات مهندسی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان پرتاب می‌شوند.

این وب‌سایت می‌افزاید که پهپادهای مذکور، علاوه بر خسارات مادی که ایجاد می‌کنند، تأثیر روانی قابل توجهی نیز در میان نظامیان صهیونیست بر جای می‌گذارند؛ چرا که به دلیل کثرت اجسام پرنده‌ای که بر فراز آنها پرواز می‌کنند، ترس دائمی در میان نظامیان صهیونیست ریشه دوانده است.

کد مطلب 6794099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها