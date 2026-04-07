کسب رتبه دوم تخصیص اعتبارات عمرانی کشور؛نتیجه کار تیمی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، سال گذشته را سالی همراه با فراز و نشیب توصیف کرد و گفت: با وجود همه چالشها، دستاوردهای مهمی در حوزههای مختلف اقتصادی و عمرانی استان حاصل شد.
وی با تأکید بر اینکه موفقیتهای استان حاصل کار تیمی است، افزود: هیچ دستگاهی بهتنهایی نمیتواند مدعی تحقق این دستاوردها باشد و از ابتدای فرآیند جذب و تخصیص اعتبارات تا مراحل نهایی، تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، نظارتی و ملی وجود داشته است.
بهدانی با اشاره به جایگاه استان در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی بیان کرد: در ششماهه نخست سال گذشته، خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه دوم کشور در تخصیص اعتبارات عمرانی شد که این موضوع حتی در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیگیریهای مستمر در سطح ملی و ارتباط مداوم با نهادهای تصمیمگیر، بهویژه در مقاطع حساس، نقش مهمی در تأمین منابع و جلوگیری از توقف پروژهها داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اشاره به تأمین بهموقع منابع مالی در پایان سال گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریتی استان، منابع مالی بهموقع به حساب دستگاهها واریز شد تا پرداختها پیش از پایان سال انجام گیرد و بخشی از دغدغههای کارکنان کاهش یابد.
وی این اقدام را در شرایط اقتصادی موجود، گامی مؤثر در کاهش نارضایتیها دانست و افزود: پرداخت بهموقع مطالبات و حقوق، بازتاب مثبتی در میان کارکنان و بدنه اجرایی استان به همراه داشت.
بهدانی همچنین از تلاشهای مجموعه خزانهداری و همکاران اداره کل امور اقتصادی و دارایی قدردانی کرد و گفت: همراهی و مسئولیتپذیری این مجموعهها، بهویژه در روزهای پایانی سال، نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف مالی استان داشت.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه اقتصادی کشور تصریح کرد: شرایط کلان اقتصادی، از جمله افزایش نرخ تورم، واقعیتی انکارناپذیر است، اما مدیریت صحیح در سطح استان توانسته بخشی از آثار آن را کنترل کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تحلیل شاخصهای اقتصادی بر مبنای دادههای رسمی انجام میشود، خاطرنشان کرد: دادههای آماری از طریق مراجع رسمی جمعآوری و در سطح ملی تحلیل میشود و استان نقشی در تغییر این دادهها ندارد.
وی در پایان با تأکید بر تداوم مسیر همدلی و همکاری بین دستگاهها، ابراز امیدواری کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز با انسجام مدیریتی و پیگیری مستمر، روند رو به رشد شاخصهای توسعهای در خراسان جنوبی ادامه یابد.
نظر شما