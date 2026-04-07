https://mehrnews.com/x3bLKC ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ کد مطلب 6794173 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ فیلم کامل انهدام و سقوط یک فروند پهپاد MQ۹ بر فراز آسمان قشم قشم- سپاه پاسداران فیلم کامل انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ تروریست های امریکایی بر فراز آسمان قشم را منتشر کرد. دریافت 847 KB کد مطلب 6794173 کپی شد
نظر شما