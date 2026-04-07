به گزارش خبرگزاری مهر، عباس ترابیان رئیس سازمان فوتبال این باشگاه با اشاره به توقف رقابت‌های لیگ اظهار کرد: «موضع اعلام‌شده از سوی دکتر علی تاجرنیا، موضع رسمی باشگاه استقلال است. در شرایطی که لیگ به هر دلیل ناتمام می‌ماند، تغییر فرمت مسابقات و تعریف یک تورنمنت جدید برای تعیین قهرمان، نه مبنای منطقی دارد و نه با اصول حرفه‌ای فوتبال سازگار است.»

وی ادامه داد: «در فوتبال جهان، موارد متعددی وجود دارد که رقابت‌ها ناتمام مانده و تصمیم‌گیری بر اساس جدول انجام شده است. در دوران شیوع ویروس کرونا، فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ لیگ فرانسه به‌طور رسمی در آوریل ۲۰۲۰ لغو شد و پاری‌سن‌ژرمن به‌عنوان صدرنشین قهرمان اعلام شد؛ همچنین سهمیه‌های اروپایی نیز بر اساس جدول به تیم‌ها اختصاص یافت. در نمونه‌ای نزدیک‌تر، پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال ۲۰۲۲، لیگ این کشور متوقف شد و مبنای تصمیم‌گیری همان جایگاه تیم‌ها در جدول بود.»

ترابیان افزود: «این موضوع در تاریخ فوتبال سابقه‌دار بوده و بارها تکرار شده‌است؛ در سال ۱۹۹۹ و در پی بمباران یوگسلاوی، لیگ این کشور نیمه‌تمام ماند و پارتیزان بلگراد که در صدر جدول قرار داشت، قهرمان اعلام شد. همچنین از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۴ در آلمان، رقابت‌های لیگ به دلیل شرایط جنگی نیمه‌تمام رها و در هر مقطع، تیم صدرنشین به‌عنوان قهرمان معرفی می‌شد. در جریان جنگ جهانی اول نیز فصل ۱۹۱۵-۱۹۱۴ ایتالیا ناتمام ماند و در نهایت تیم جنوا به‌عنوان قهرمان معرفی شد. این‌ها نشان می‌دهد تعیین تکلیف مسابقات ناتمام، سابقه‌ای روشن در فوتبال دارد و بر پایه جدول انجام شده است.»

عباس ترابیان در واکنش به پیشنهاد تورنمنت ۶جانبه عنوان کرد: «اینکه چرا باید ۶ تیم در قالب یک تورنمنت جدید رقابت کنند، خود محل سؤال است. اگر قرار بر چنین تصمیمی باشد، چرا ۸ تیم نه؟! در شرایطی که اختلاف امتیازی تیم‌های هفتم و هشتم با تیم ششم حداقلی است، تعیین یک تعداد تیم مشخص بدون مبنای فنی و منطقی، کاملاً سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. اساساً تعریف یک رقابت جدید برای تعیین قهرمان آن هم در چنین شرایطی، فاقد منطق است.»

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در پایان گفت: «تیم فوتبال استقلال با شایستگی در صدر جدول قرار دارد و در صورت عدم امکان برگزاری کامل ادامه مسابقات، عادلانه‌ترین تصمیم، اعلام قهرمانی این تیم و اعطای سهمیه مستقیم لیگ نخبگان آسیا به استقلال است. هر تصمیمی خارج از این چارچوب، نه‌تنها عدالت ورزشی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند تبعات جدی برای اعتبار مسابقات به همراه داشته باشد.»