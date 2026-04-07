۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

انجام بیش از ۱۹۰ هزار مأموریت اورژانس در طرح سلامت نوروزی

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اجرای طرح سلامت نوروزی، از انجام بیش از ۱۹۰ هزار ماموریت اورژانس و پاسخگویی به ۷۴۸ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، با بیان اینکه در طرح سلامت نوروزی ۷۶۷ بیمار دچار سکته‌های قلبی و مغزی در قالب طرح ۲۴۷ و ۷۲۴ به مراکز درمانی منتقل شدند، افزود: در مأموریت های اورژانس در این طرح، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به اورژانس مراکز درمانی مرجعه کردند که نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی داشت.

وی تاکید کرد: در این طرح خوشبختانه ۱۱۹۳ نفر در عملیات موفق احیای قلبی ریوی(CPR) موفق در مراکز درمانی به زندگی بازگشتند و ۱۵۱ هزار عمل جراحی شامل ۵۵ هزار عمل اورژانسی و ۹۵ هزار جراحی غیراورژانسی(الکتیو) انجام شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور از مصدومیت بیش از ۷۷ هزار نفر در حوادث ترافیکی این طرح خبر داد و گفت: تعداد مصدومان امسال نسبت به سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی در طرح سلامت نوروزی، ۵۵ مورد غرق شدگی و ۴۷۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ثبت و منجر به جان باختن ۳۰ نفر در حوادث غرق شدگی و ۲۸ نفر در مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شد.

میعادفر در پایان با اشاره به اهدای ۱۰۰ هزار واحد خونی داوطلبانه در طرح سلامت نوروزی، گفت: ۸۷۰۰ واحد خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون ایران به سایر استانها، ارسال شد.

محدثه رمضانعلی

