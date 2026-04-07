به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در تحلیلی با موضوع چشم انداز جنگ تل آویو و واشنگتن علیه ایران نوشت: در پنجمین هفته جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هنوز چشماندازی برای پایان درگیری وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده جنگ از نیمه گذشته، اما مذاکرات مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ایران به بنبست خورده و او بار دیگر ضربالاجل تعیین کرده است.
این رسانه صهیونیستی افزود: دو سناریوی خوشبینانه یعنی فروپاشی حکومت ایران یا تمام شدن موشکهای آن بعید به نظر میرسد محقق شوند؛ ایران همچنان بیش از هزار موشک در اختیار دارد و سامانههای پرتابگر خود را سریعاً ترمیم میکند. به نظر میرسد جنگ به سمت تشدید درگیری و مرحله نهایی پیش میرود. ترامپ تهدید به حمله به نیروگاهها، پلها و تأسیسات نفتی ایران کرده و اسرائیل نیز منتظر چراغ سبز برای حملات مشابه است.
تایمز اسرائیل نوشت: با این حال، مشکلات عمده باقیاند: ایران ممکن است پس از توقف حملات آمریکا نیز به جنگ ادامه دهد، کنترل تنگه هرمز همچنان در دست ایران خواهد ماند و ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده زیر آوار تأسیسات هستهای باقی مانده است. خارج کردن این اورانیوم نیازمند عملیات زمینی خطرناک و پرهزینه است. به طور کلی، تشدید جنگ در هفتههای آینده اجتنابناپذیر به نظر میرسد و شرایط مبهم است.
