روانشناس برجسته آمریکایی: ترامپ دچار زوال عقل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دکتر جان گارتنر روانشناس و استاد سابق دانشگاه جانز هاپکینز با اشاره به اینکه ترامپ از سال ۲۰۱۹ علائم زوال عقل فرونتوتمپورال را نشان می‌دهد، نسبت به سرعت نگران‌ کننده وخامت اوضاع روانی و رفتاری ترامپ هشدار داد.

گارتنر با اشاره به الفاظ رکیک ترامپ در وب‌سایت «تروث سوشیال» در تهدید ایرانی ها هشدار داد که وخامت وضعیت ترامپ اکنون با چنان سرعتی در حال افزایش است که او «مانند کسی که چهار هفته پیش بود، نیست.»

این روانشناس تأکید کرد که نگران‌ کننده‌ ترین موضوع در جهان این است که افراد مبتلا به زوال عقل فرونتوتمپورال هرگونه توانایی قضاوت و هرگونه توانایی مهار رفتار خود را از دست می‌دهند و بی‌انضباط و پرخاشگر می‌شوند.

روزنامه دیلی بیست نوشت که گارتنر دومین پزشک متخصصی است که پس از انتشار این پست، به احتمال ابتلای ترامپ به زوال عقل اشاره می‌کند.

پیش از این نیز دکتر فین گوپتا، تحلیلگر روانشناسی در شبکه «MSNBC»، نوشت که ترامپ دمدمی مزاج است، نمی‌تواند جملات را کامل کند و اغلب گیج است.

این تحلیلگر افزود که تفکر ترامپ غیرمنطقی است، او در یافتن کلمات مشکل دارد و وضعیت او به تدریج و با گذشت زمان بدتر می‌شود. وی تأکید کرد که رئیس‌جمهور تمام علائم زوال عقل را نشان می‌دهد.

جیم مک‌گاورن عضو کنگره آمریکا نیز در این رابطه تأکید کرد که ترامپ از نظر روانی مختل، بیمار و برای ریاست جمهوری کشور نامناسب است».

ترامپ از آغاز جنگ با ایران، تناقضات آشکاری را در اظهارات خود در مورد این جنگ، تنگه هرمز و توانایی‌های دفاعی و دریایی ایران مطرح کرده است. وی به تازگی در پستی توهین آمیز که ناشی از استیصال در قبال پیروزی های ایران در مقاومت در برابر جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی بود، با الفاظی زشت و رکیک خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد. انتشار این پست محکومیت جهانی علیه ترامپ را به دنبال داشت.