به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس صندوق بینالمللی پول با اشاره به پیامدهای اقتصادی درگیریها در خاورمیانه اعلام کرد این بحران یکی از شدیدترین اختلالها در عرضه انرژی جهانی را ایجاد کرده و ادامه آن میتواند تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد.
کریستالینا جورجیوا با بیان اینکه به دلیل انسداد تنگه هرمز میلیونها بشکه نفت از بازار جهانی خارج شده است، گفت: حتی اگر جنگ همین امروز متوقف شود، اثرات منفی آن برای مدت طولانی بر اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
وی همچنین با اشاره به هشدارهای پیشین درباره امنیت غذایی افزود: برنامه جهانی غذا در اواسط مارس (اواخر اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرده بود اگر جنگ تا ماه ژوئن (خرداد تا تیر) ادامه یابد، میلیونها نفر در جهان با خطر گرسنگی حاد روبهرو خواهند شد. با این حال صندوق بینالمللی پول هنوز وقوع بحران غذایی را پیشبینی نمیکند، اما در صورت اختلال در انتقال کود به بخش کشاورزی، چنین سناریویی دور از انتظار نخواهد بود.
در همین حال پایگاه خبری ـ تحلیلی آکسیوس نیز پیشتر در گزارشی نوشت حتی اگر جنگ با ایران در همین مقطع متوقف شده و تنگه هرمز دوباره بازگشایی شود، بحران انرژی ایجاد شده در جهان به اندازهای عمیق و گسترده است که آثار منفی آن تا مدتها در اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.
این رسانه آمریکایی با اشاره به اهمیت بحران انرژی ناشی از جنگ علیه ایران گزارش داد بازوی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در تحلیلی تأکید کرده است: «مسیر بحرانی که با اختلال در یک گذرگاه کلیدی انرژی آغاز شد، اکنون کل اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.»
بر اساس این تحلیل، مسئله تنها به انرژی محدود نمیشود، بلکه بسیاری از کالاهای راهبردی از جمله مواد اولیه مورد استفاده در تولید کودهای شیمیایی و دیگر محصولات صنعتی نیز از این منطقه عبور میکردند که اکنون با اختلال در زنجیره تأمین مواجه شدهاند.
تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) و در حالی آغاز شد که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب حق دفاع مشروع خود، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف حملات موشکی، پهپادی و هوایی قرار داده است.
