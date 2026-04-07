شنیده شدن صدای آژیر در دیمونا؛ کشته و زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای آژیر خطر در نیروگاه دیمونا در جنوب اراضی اشغالی خبر دادند.

از سوی دیگر در جبهه جنوبی لبنان نیز رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک نظامی اسرائیلی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که شبکه «کان» رژیم صهیونیستی اعلام کرد: لبنان باتلاقی است که پیش‌تر تجربه‌اش کرده‌ایم و در شمال با منطقه‌ای کاملاً در حال فروپاشی روبه‌رو هستیم و شمار بیشتری از ساکنان تصمیم به ترک آن می‌گیرند.

همزمان مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: شهرک های کریات شمونه، آویویم، یروون، زرعیت و بیت هلل را هدف قرار دادیم. همچنین مراکز تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در المطله با موشک هدف قرار دادیم.