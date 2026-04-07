عبدالباری عطوان: روایت دروغین نجات خلبان/ ترامپ دروغگو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر برجسته جهان عرب به تحلیل واکنش ایران به مهلت تعیین شده از سوی آمریکا، روایت دروغین نجات خلبان آمریکایی و مبدأ شروع این عملیات و نیز دلیل مخالفت ایران با تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده خود پرداخت.

وی بیان کرد: پیش از پایان آتش‌بس جهنمی که ترامپ (رئیس جمهور آمریکا) ما را به آن تهدید کرده‌، موضوع بسیار عجیب این است که خبری از جامعه جهانی، انسانیت، سازمان ملل و اصول اخلاقی نیست که رئیس جمهور کشور آمریکا یک کشور دیگر با ۹۶ میلیون نفر جمعیت را به نابودی کامل تهدید می‌کند و هیچ‌کس در این جهان اقدامی در پیش نگرفته، مداخله نکرده و صدایش در نمی‌آید، همه کشورهای جهان ساکت شده‌اند این به معنای چراغ سبزی به ترامپ برای انجام این کار است، این واقعا عجیب است، این چه سکوتی است؟ این سکوت به معنای همدستی است، مگر ایران با جهان چه کرده که به این شکل ویران شود و ۹۶ میلیون مردم خوب و تمدن هزاران ساله آن از بین بروند، حامیان دموکراسی و حقوق بشر کجا هستند؟ در واقع ترامپ دستش خالی بوده و بحران‌زده و شکست‌خورده است.

عطوان در ادامه درباره آتش‌بس جهنمی که ترامپ از آن صحبت می‌کند و تهدیدش برای بازگرداندن ایران به عصر حجر آن هم در قرن بیست و یکم، با اشاره به اینکه این به معنای واقعی کلمه یک فاجعه است، به سه نکته اساسی اشاره کرد.

او گفت: نکته اول در ارتباط با دستیابی به یک توافق ظرف ۲۴ ساعت است، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ و بر چه اساسی؟ و منظور آمریکا از مذاکره با ایران بعد از انجام بیش از ۲ سال کامل مذاکره که به گرفتن هیچ امتیازی از ایران منجر نشد، چیست؟ او حالا می‌گوید که ما ۲۴ ساعت فرصت داریم و اگر توافقی حاصل نشود، این به ویرانی فراگیر منجر خواهد شد. نکته مهمی در اینجا وجود دارد، آمریکا یا ترامپ چگونه و به چه شکلی می‌خواهد ایران را نابود کند؟ آیا می‌خواهد از تمام زرادخانه نظامی آمریکا و اسرائیل برای ویران کردن ایران استفاده کند؟ خب فکر می‌کنید ایران می‌گوید بفرمایید هر چه را می‌خواهید ویران کنید؟ دستیابی به توافق با این تهدید زمانی محال است چراکه در وین یک سال و نیم مذاکره انجام شد و در عمان حدود ۶ ماه، این مرد (ترامپ) فریبکار و دروغگو است، ارزیابی من این است که تمام اینها بی‌اساس هستند و هرگز یک آتش‌بس قطعی برقرار نخواهد شد و ویرانی کامل نیز در کار نخواهد بود چراکه او ترسوتر از این است که چنین اقدامی انجام دهد، او اول گفت ۴۸ ساعت بعد گفت پنج روز بعد گفت ۱۰ روز بعد گفت ۴۸ ساعت تا پایان مهلت زمان دارید این مرد (ترامپ) از تصمیم‌گیری فرار می‌کند چراکه می‌داند گرفتن چنین تصمیم بزرگی آن هم در این ابعاد، هزینه‌های بسیار سنگینی برای آمریکا خواهد داشت و چه بسا به حذف اسرائیل از نقشه جهان منجر شود، این جنگ در حالی آغاز شد که آنها انتظار داشتند کار ایران ۲ روزه تمام شود اکنون چند هفته از این جنگ گذشته و هنوز هم ادامه دارد، ایران پابرجا است و موشک‌های آن هر روز تل‌آویو، حیفا، عکا و ایلات را هدف قرار می‌دهند و این جدای از موشک‌هایی است که از جنوب لبنان بزرگ شلیک می‌شوند، تا این لحظه ترامپ ایران را شکست نداده است، پس امکان تحقق توافقی ظرف ۴۸ ساعت یا چیزی شبیه به آن وجود ندارد این کاملا غیرممکن است.

سردبیر روزنامه رای الیوم در ادامه تاکید کرد: نکته دیگر روایت دروغین نجات خلبان آمریکایی است که هواپیمایش‌ در ایران سقوط کرد یا اینکه در آسمان مورد اصابت قرار گرفت و با چتر نجات در خاک ایران فرود آمد، این روایت، دروغی آشکار به روشنی روز است، آنها می‌گویند ما او را نجات دادیم و یک عملیات نظامی بسیار بزرگ انجام دادیم، چگونه چنین چیزی ممکن است؟ ایران ۲ فروند بالگرد مدل تاماهاوک و سپس ۲ هواپیمای مدل سی ۱۳۰ را ساقط کرد، آیا این هواپیماها و بالگردها خودشان پرواز می‌کنند و در آنها خلبانی وجود ندارد؟ خلبان‌های آنها کجا هستند؟ آنها کشته شدند اما آمریکا نمی‌خواهد به این موضوع اعتراف کند و بعد هم می‌گوید ما خلبان را نجات دادیم، خب اگر نجات دادید، این عملیات به چه شکلی بوده و هواپیماها و بالگردهایی که رها شدند، چگونه منهدم شدند؟ و در ثانی چرا تصویری از آنها برای ما منتشر نکرده‌اید؟ اگر واقعا چنین کاری کرده باشید، عملیات بزرگی بوده، پس چرا این خلبان را جلوی دوربین‌ها نمی‌آورید تا صحبت کند؟ آیا او زخمی شده‌، اگر زخمی شده، به چه نحوی فرار کرده و در کوه‌ها پناه گرفته؟

وی افزود: اینها همه دروغ‌هایی برای فریب افکار عمومی جهان است، نکته بعدی اینکه این هواپیماها و بالگردها از کجا آمدند؟ از پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس آمدند یا از پایگاه‌های آمریکا در اراضی اشغالی؟ و اینکه تعداد جنگنده‌ها و بالگردها چقدر بوده است؟ تمامی این سوال‌ها مطرح هستند، من روایت ایران را باور دارم، ایرانی‌ها هرگز دروغ نمی‌گویند، هر عضوی ارتش ایران و یا سران سیاسی آن و یا حتی رهبر عالی قدر آن که توسط اسرائیل یا آمریکا ترور شدند، سخنگوی رسمی حاکمیت ایران، آن را اعلام کرد که آنها به شهادت رسیده‌اند، ایرانی‌ها دروغ نمی‌گویند اما ترامپ دروغگو است و در دروغگویی کسی به جز دوست و معلمش نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) از او پیشی نمی‌گیرد.

عطوان همچنین گفت: ترامپ هر بار حملات و تهدیدهای خود را به تعویق می‌اندازد و به دروغ می‌گوید که پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده در حالی که اصلا پیشرفتی در کار نیست، او هر بار می‌گوید پیشرفتی در مذاکرات حاصل شده و تصمیم داریم حملات را متوقف کنیم یا به تعویق بیندازیم، او تاکنون چهار بار از پیشرفت در مذاکرات گفته اما این پیشرفت کجاست؟ ایران هیچ‌گونه مذاکره مستقیمی را نپذیرفته است و پاسخ آن روشن و شفاف بوده است، ایران در همان ابتدا اعلام کرد که ۱۵ بند پیشنهاد آمریکا به ویژه بند مربوط به توقف غنی‌سازی اورانیوم و تحویل ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم با درصد غنای بالا، همگی مردود و غیر قابل پذیرش هستند، بعد از آن ترامپ تهدید کرد که تیم‌های کماندو را اعزام خواهد کرد تا این اورانیوم را به دست آورد در ادامه اما از این تهدیدها دست کشید و حقیقت نداشتن این ادعا را نشان داد.

عطوان تصریح کرد: در حال حاضر تل‌آویو و حیفا ویران شده‌اند، اگر اسرائیل بخواهد نیروگاه‌های برق ایران و تصفیه‌خانه‌های آب آن را هدف قرار دهد، به خدا قسم ایران تمامی کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن‌سازی منطقه را نابود خواهد کرد، ایران آماده است، در مورد نیروگاه‌های برق نیز همینطور است، به خدا قسم هیچ نیروگاه برقی در هیچ یک از کشورهای هم‌پیمان آمریکا که در این حمله دست دارند، باقی نخواهند ماند، در اسرائیل نه نیروگاه برقی می‌ماند نه تصفیه‌خانه آبی و یا حتی بندر، فرودگاه و چیزی از این دست.

وی افزود: پاسخ ایران آماده است و در اولین حمله یا تشدید تنش از سوی آمریکا اجرا خواهد شد، آمریکا شکست خورده است تمامی تبلیغات آمریکا برای کسی اهمیت ندارد اینها داستان هستند، آنها اگر دلیل و مدرکی برای اثبات دارند، ارائه کنند، ایران هرگز به عصر حجر بازنخواهد گشت، بلکه اسرائیل و کشورهایی که در این جنگ مشارکت داشتند، همگی به عصر حجر بازخواهند گشت، ایران ایستادگی کرد و ضربه اول را دریافت کرد و در طول این مدت یعنی چند هفته پابرجا ماند، ترامپ شکست خورده و در موسسه نظامی آن سونامی به پا شده است، او رئیس ستاد ارتش آمریکا و ۱۲ ژنرال دیگر از جمله فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا را برکنار کرد کسانی که با حمله زمینی به ایران مخالفت کرده بودند چراکه باور داشتند این عملیات به منزله فاجعه‌ای برای آمریکا خواهد بود و به کشتن بیشتر و اگر نگوییم همه نیروهایی منجر خواهد شد که پا به خاک پاک ایران بگذارند.