پرداخت کمک هزینه معیشتی کارکنان آموزش عالی از اول فروردین

به گزارش خبرگزاری وزارت علوم، دکتر میرمحمدصالح راحمی از پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات دانشگاه در حوزه های مختلف قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید و در جلسه‌ای که با حضور نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی و مدیران مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد با تشریح اقدامات مختلفی که بخصوص در حوزه رشد بودجه و اعتبارات و تخصیص منابع مالی توسط این وزارتخانه در طی سال گذشته انجام شده، از توفیقات حاصل شده در این زمینه سخن گفت و ضمن اشاره به پیگیری‌هایی که جهت افزایش تخصیص منابع مالی در جریان است، نگاه مثبت دولت و مجلس و تعاملات سازنده به‌وجود آمده را از ظرفیت‌های ویژه در جهت پیشبرد اهداف و ماموریت های کلان در حوزه آموزش عالی برشمرد.

وی با اشاره به مصوبات مهم انتهای سال گذشته درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بخصوص تصویب ضرایب حقوقی اعضای هیئت علمی و فوق‌العاده معیشت کارکنان، افزود: این اقدام می‌تواند نفش مهمی در حفظ ذخایر نیروی انسانی در مجموعه آموزش عالی و افزایش بهره‌وری و کارایی مراکز آموزشی و پژوهشی داشته باشد.

راحمی با ذکر توجه ویژه مقام محترم وزارت و سایر معاونان و مدیران به ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان، اظهار داشت بر اساس مصوبه هیئت امناء، مورخه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری، موظف به پرداخت کمک هزینه معیشتی از ابتدای سال جاری، به همکاران می‌باشند.

مدیر کل دفتر برنامه، بودجه، تشکیلات و تحول اداری وزارت علوم، با اشاره به اهداف ویژه‌ای که از اجرای این مصوبات دنبال می‌شود، از موسسات آموزش پژوهشی خواست از این ظرفیت‌ها حداکثر استفاده را در جهت بهبود عملکرد و انجام رسالت‌های خود بخصوص در پاسخگویی به نیاز صنعت و جامعه داشته باشند.