شناسایی ۴۰ نقطه مستعد برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر سه شنبه در بازدید نیروگاه خورشیدی سمنان از شناسایی ۴۰ نقطه مستعد برای استقرار این نیروگاه‌ها در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به گستره بیابانی منطقه، استان سمنان قابلیت تبدیل به قطب نیروگاه های خورشیدی را دارا است.

وی با اشاره به انعقاد ۱۸ تفاهم نامه برای واگذاری اراضی ملی پیرامون توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، ادامه داد: این تفاهم نامه ها برای کاربری ساخت نیروگاه خورشیدی در دست اجرا هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تاکید بر اینکه توسعه انرژی های تجدید پذیر راهی برای حفظ اصول محیط زیست است، بیان کرد: با توجه به وجود ظرفیت بهره مندی استان از آفتاب و باد این قابلیت به خوبی برای منطقه فراهم است.

رهایی از واگذاری اراضی ملی در استان سمنان برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی خبر داد و بیان داشت: این میزان پنج هزار و ۳۰۰ هکتار را در بر دارد که می‌تواند برق پایدار را برای منطقه ایجاد کند.

وی افزود: از سرمایه گذاران دعوت می شود تا در این خصوص وارد کار شده و با استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین برق و ایجاد اشتغال منطقه تلاش کنند.