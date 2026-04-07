پیام امام جمعه اصفهان در پی اتفاقات اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حضرت آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در پی اتفاقات اخیر به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ملت سرافراز وتاریخ ساز اصفهان، با درود و سلام فراوان به روان پاک شهدای عزیز، به ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) و حماسه‌ آفرینان عرصه‌ی دفاع و امنیت که در هر لباس و جایگاهی جان شیرین خود را در راه دفاع از کیان این مرز و بوم فدا کردند.

یاد و خاطره‌ این دلاورمردان را گرامی داشته، همچنین، یاد و نام شهدای مردمی، آن عزیزان که در سنگرهای مختلف، ازانقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع نمودند و جان خود را تقدیم کردند، همواره در قلب ما زنده است.

از حضور پرشور، ولایی و معنادار قریب به چهل شب و روز در صحنه، که بار دیگر بصیرت، وفاداری و عشق خود را به آرمان‌های شهدا و انقلاب به نمایش گذاشتید، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. این حضور، پشتوانه‌ی محکمی برای مسئولین و مایه‌ دلگرمی است.

مردم حماسه ساز و شهید آفرین استان اصفهان، در هر برهه و دوره ای عظمت رشادت و اوج سرافرازی خود را با دادن سرمایه های عزیز خود به رخ عالم کشیده اند. اینک که دشمن ددمنش و خونخوار آمریکایی- صهیونی بیش از هر زمان دیگری با خوی وحشیگری خود، خون این ملت و ملت های مظلوم را بر زمین می ریزد، مردم اصفهان آماده تر از پیش در میدان حاضر شده و به دشمن غدار اعلام کردند که مثل مایی با چون مثل یزید بیعت نخواهد کرد.

نمایش بی بدیل اتحاد مردم در میادین شهر، بیش از هر زمان دیگری ضرورت وحدت همه گروه ها و جناح های سیاسی کشور برای رویارویی با جبهه‌ باطل دشمنان انقلاب و اسلام را متذکر می شود، لذا شایسته و بایسته است که جناح های سیاسی به تاسی از رهبرشهید و رهبر معظم انقلاب و آحاد ملت بصیر ایران، در برابر دشمنان وحدت خود را حفظ کنند و مانند یک مشت گره کرده با یکدیکر بهم فشرده درمقابل استکبار بایستند.

اینجانب بر خود قدردانی از مردم همیشه در صحنه و سرافراز اصفهان را فرض دانسته و از خداوند عزیز حکیم، بهترین عاقبت و برکات پروردگار برای مردم شریف و غیور این استان را خواستارم. از محضر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف استمداد خواسته و یقین داریم دعای خیر و توجهات آن حضرت همواره پشتیبان این مردم است. از خداوند متعال برای همه‌ی شما عزیزان، توفیق خدمت، سلامتی و عاقبت‌بخیری مسئلت دارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سید یوسف طباطبائی نژاد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان