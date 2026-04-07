مدارس نقش کلیدی در تقویت هویت ملی و روحیه مقاومت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، الاسلام سید مصطفی حسینی ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل آموزشوپرورش استان و جمعی از مسئولان این اداره کل در مصلای زنجان، با تأکید بر ضرورت تربیت حماسی در نظام تعلیموتربیت اظهار کرد: باتوجه به حمله ناجوانمردانه دشمنان به ایران اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه حماسی، عزت و مقاومت در میان دانشآموزان هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان زنجان گفت: در شرایط کنونی کشور، تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی اهمیت ویژهای دارد و مدارس میتوانند نقش بسیار مهمی در آگاهیبخشی و تربیت نسل آینده ایفا کنند.
وی افزود: این دوره فرصت مناسبی است تا پیشرفتها و توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف برای دانشآموزان تبیین شود تا نسل جوان به قدرت و ظرفیتهای کشور خود باور داشته باشد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان زنجان نیز با ارائه گزارشی از برنامههای فرهنگی و اجتماعی در ایام «جنگ رمضان» گفت: فرهنگیان و دانشآموزان استان با روحیهای مثالزدنی در صحنه حضور دارند و استقبال پرشور آنان از مراسمها، نشاندهنده پیوند عمیق میان مدرسه، مسجد و محله است.
ذبیح الله تاراسی افزود: مدارس امروز به کانونی برای تبیین واقعیتها، تقویت روحیه ملی و ایجاد امید در میان دانشآموزان تبدیل شدهاند و مجموعه آموزشوپرورش استان تلاش میکند زمینه حضور آگاهانه و مؤثر دانشآموزان را بیش از پیش فراهم کند.
