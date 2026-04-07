به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد خسروپناه با اشاره به ماهیت صهیونیستی دشمنان ایران اظهار داشت: دشمنان تصور میکردند میتوانند ظرف چند روز ایران را شکست داده و طرحهایی برای تجزیه کشور دنبال میکردند، اما با مقاومت رزمندگان و ایستادگی ملت ایران ناکام ماندند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد هرگونه سازش در برابر فشارها تصریح کرد: ملت ایران در برابر تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد. حضور گسترده مردمی در خیابانها و میادین و... نشان میدهد که ملت ایران بصیر و مقاوم است و در کنار رزمندگان دلاور خود از مرزهای کشور پشتیبانی میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار مقاومت و ایستادگی ملتها، زمینه تحقق وعدههای الهی و گسترش عدالت در جهان فراهم شود.
