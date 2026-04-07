۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پویش «جان‌فدا» پیوست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به پویش «جان‌فدا» پیوست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در سامانه «جان‌فدا» آمادگی خود را برای دفاع از خاک کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استاد خسروپناه با اشاره به ماهیت صهیونیستی دشمنان ایران اظهار داشت: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند ظرف چند روز ایران را شکست داده و طرح‌هایی برای تجزیه کشور دنبال می‌کردند، اما با مقاومت رزمندگان و ایستادگی ملت ایران ناکام ماندند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رد هرگونه سازش در برابر فشارها تصریح کرد: ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد. حضور گسترده مردمی در خیابان‌ها و میادین و... نشان می‌دهد که ملت ایران بصیر و مقاوم است و در کنار رزمندگان دلاور خود از مرزهای کشور پشتیبانی می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار مقاومت و ایستادگی ملت‌ها، زمینه تحقق وعده‌های الهی و گسترش عدالت در جهان فراهم شود.

علاقه‌مندان جهت اعلام آمادگی و پیوستن به این حرکت ملی می‌توانند به وبگاه https://janfadaa.ir مراجعه کنند.

زهرا سیفی

