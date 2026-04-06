به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اجتماع شبانه مردمی در یکی از محلات تهران با اشاره به حضور گسترده مردم در حمایت از جبهه مقاومت، این حضور را نشانه‌ای از روحیه انقلابی و پشتیبانی ملت ایران از رزمندگان دانست.وی در ابتدای سخنان خود با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در شهرها و روستاهای مختلف کشور برای حمایت از رزمندگان، نعمتی بزرگ است و باید خداوند را شاکر باشیم که چنین ملت بصیر و مقاومی داریم.

به گفته وی، این حضور گسترده مردمی نشان می‌دهد که ملت ایران در کنار رزمندگان دلاور خود ایستاده‌اند و از آنان پشتیبانی می‌کنند.استاد خسروپناه با اشاره به دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: امروز ملت ایران در برابر دو دشمن قرار گرفته‌اند که هر دو دارای ماهیتی صهیونیستی هستند.

وی افزود: این جریان از بدو پیدایش خود همواره با فساد، کودک‌کشی و اقدامات ضدانسانی شناخته شده و تلاش کرده است سلطه خود را در منطقه گسترش دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی ایران را دچار بحران کنند، ادامه داد: آنان گمان داشتند ظرف چند روز ایران را شکست داده و حتی طرح‌هایی برای تجزیه کشور دنبال می‌کردند، اما با مقاومت رزمندگان و ایستادگی ملت ایران ناکام ماندند.

وی همچنین به تلاش برخی گروه‌های تجزیه‌طلب برای ایجاد ناامنی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان تلاش داشتند با سوءاستفاده از برخی گروه‌ها در مناطق مرزی، ناامنی ایجاد کنند، اما با هوشیاری نیروهای انقلابی و مردم این توطئه‌ها خنثی شد.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدا و یکی از شهدای حاضر در مراسم، شهید «محسن قربان‌نژاد»، اظهار داشت: رزمندگان ما در حالی به دفاع از کشور می‌پردازند که هر لحظه ممکن است هدف حملات دشمن قرار بگیرند، اما با شجاعت و ایثار در میدان حضور دارند.

وی قدرت نظامی و دفاعی ایران را حاصل تلاش دانشمندان و متخصصان داخلی دانست و گفت: توان موشکی، پدافندی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران نتیجه دانش بومی و تلاش دانشمندان و نخبگان کشور است و از خارج وارد نشده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت علمی کشور تأکید کرد و افزود: دانشگاه‌های کشور باید در مسیر اهداف انقلاب اسلامی و پیشرفت علمی حرکت کنند و با تولید علم و فناوری به تقویت قدرت ملی کمک کنند.

وی در ادامه به برخی دیدگاه‌ها درباره مسائل راهبردی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کسانی که از عقب‌نشینی در موضوعات راهبردی مانند توان هسته‌ای یا مسائل مهم منطقه‌ای سخن می‌گویند، باید بدانند که ملت ایران در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد. خسروپناه با اشاره به گسترش جریان مقاومت در جهان گفت: امروز بسیاری از آزادگان جهان، از مسلمانان اهل سنت گرفته تا مسیحیان و آزادی‌خواهان در کشورهای مختلف، تحولات منطقه را دنبال می‌کنند و نگاهشان به ایران است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با استمرار مقاومت و ایستادگی ملت‌ها، زمینه تحقق وعده‌های الهی و گسترش عدالت در جهان فراهم شود.این مراسم با حضور جمعی از شهروندان و با یاد و گرامیداشت شهدای دفاع از کشور برگزار شد.