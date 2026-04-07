روسیه کارخانه های تولید موشک کروز در اوکراین را هدف قرار داد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های کنترل و قطعات موشک‌های کروز و فرودگاه‌های نظامی و همچنین تأسیسات زیرساخت انرژی و حمل‌ و نقل مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که نیروهایش همچنین کارگاه‌های مونتاژ هواپیماها و قایق‌های بدون سرنشین و انبارهای آنها، علاوه بر نقاط استقرار موقت تشکیلات ارتش اوکراین و مزدوران خارجی را در ۱۵۳ منطقه هدف قرار داده‌اند.

بر اساس داده‌های مندرج در این گزارش، مجموع تلفات ارتش اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۲۷۰ سرباز بوده است.

همچنین سیستم‌های پدافند هوایی روسیه در ۲۴ ساعت گذشته ۳ بمب هوایی هدایت‌شونده و ۲۱۷ هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را سرنگون کردند.