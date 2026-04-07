دلیل اُفت لژیونر ایرانی در روسیه از دید سرمربی دینامو ماخاچ قلعه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و بالتیکا در هفته بیست و سوم لیگ روسیه رو در روی هم قرار گرفتند و در شرایطی که دینامو برای فرار از منطقه سقوط به دسته مایین تر نیاز به کسب ۳ امتیاز بازی داشت اما این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

وادیم یوفسِیف سرمربی تیم «دینامو» در رابطه با عملکرد بازیکنان خود اظهار داشت: در نیمه اول برخی از بازیکنان ما در زمین حضور نداشتند. منظورم از نظر عملکرد بازی است. خودمان یک گل به حریف هدیه دادیم. حریف توپ و میدان را در اختیار داشت، اما موقعیت خاصی ایجاد نکرد.

وی ادامه داد: بعد از استراحت، تیم ما به میدان آمد و جریان بازی را به دست گرفتیم و گل‌های خوبی زدیم اما دوباره از روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم. بی‌توجهی به بازیکنان تعویضی حریف تأثیر داشت. یکی از بازیکنان با سرعت جلو آمد و توپ را پیشی گرفت، در حالی که همیشه بازیکن دروازه‌شان، واراتینوف، نقطه دور زمین را پوشش می‌داد.

سرمربی تیم فوتبال دینامو ادامه داد: با این حال، می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. مهاجمان موقعیت داشتند، هم نفر اول و هم نفر دوم. حتی وقتی نتیجه ۲ بر ۲ بود، موقعیت‌های صددرصد داشتیم. به همین دلیل از نتیجه راضی نیستم.

او ادامه داد: احتمالاً شرایطی که طی چند ماه اخیر در کشور جواد (ایران) رخ داده، روی او فشار گذاشته است. به همین دلیل جواد را در زمین ندیدیم.