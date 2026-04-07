۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

دلیل اُفت لژیونر ایرانی در روسیه از دید سرمربی دینامو ماخاچ قلعه

سرمربی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه روسیه در رابطه با عملکرد ضعیف محمدجواد حسین‌نژاد هافبک ایرانی تیم خود توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال دینامو ماخاچ قلعه و بالتیکا در هفته بیست و سوم لیگ روسیه رو در روی هم قرار گرفتند و در شرایطی که دینامو برای فرار از منطقه سقوط به دسته مایین تر نیاز به کسب ۳ امتیاز بازی داشت اما این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

وادیم یوفسِیف سرمربی تیم «دینامو» در رابطه با عملکرد بازیکنان خود اظهار داشت: در نیمه اول برخی از بازیکنان ما در زمین حضور نداشتند. منظورم از نظر عملکرد بازی است. خودمان یک گل به حریف هدیه دادیم. حریف توپ و میدان را در اختیار داشت، اما موقعیت خاصی ایجاد نکرد.

وی ادامه داد: بعد از استراحت، تیم ما به میدان آمد و جریان بازی را به دست گرفتیم و گل‌های خوبی زدیم اما دوباره از روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم. بی‌توجهی به بازیکنان تعویضی حریف تأثیر داشت. یکی از بازیکنان با سرعت جلو آمد و توپ را پیشی گرفت، در حالی که همیشه بازیکن دروازه‌شان، واراتینوف، نقطه دور زمین را پوشش می‌داد.

سرمربی تیم فوتبال دینامو ادامه داد: با این حال، می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم. مهاجمان موقعیت داشتند، هم نفر اول و هم نفر دوم. حتی وقتی نتیجه ۲ بر ۲ بود، موقعیت‌های صددرصد داشتیم. به همین دلیل از نتیجه راضی نیستم.

او ادامه داد: احتمالاً شرایطی که طی چند ماه اخیر در کشور جواد (ایران) رخ داده، روی او فشار گذاشته است. به همین دلیل جواد را در زمین ندیدیم.

بهنام روان پاک

