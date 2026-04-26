واکنش لژیونر ایرانی به شایعات تحریم جام جهانی؛ تصمیم با فدراسیون است

به گزارش خبرنگار مهر، با اینکه تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه در فصل جاری رقابت های لیگ روسیه عملکرد خوبی نداشته اما محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی این تیم توانسته در اکثر دیدارها برای تیمش به میدان برود و تبدیل به یک مُهره تاثیرگذار برای روس ها شود.
در همین رابطه سایت «stavkiprognozy» روسیه نوشت: محمدجواد حسیننژاد هافبک ایرانی تیم دینامو ماخاچقلعه، به شایعات درباره احتمال عدم حضور تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد و تأکید کرد شرایط فعلی کشورش بسیار سخت و بحرانی است.
او در گفتگو با رسانههای روسی با اشاره به وضعیت ایران گفت: کشور ما روزهای بسیار دشواری را پشت سر میگذارد. مهمترین مسئله در حال حاضر، حفظ جان انسانهاست و این موضوع از هر مسئله ورزشی مهمتر است.
در پی تشدید تنشها میان ایران و آمریکا، که یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ است، بحثهایی درباره احتمال تحریم این رقابتها از سوی ایران مطرح شده است. حسیننژاد نیز در این خصوص گفت: جام جهانی برای هر فوتبالیستی اهمیت زیادی دارد و من هم دوست دارم در آن بازی کنم، اما در نهایت باید ببینیم فدراسیون فوتبال ایران چه تصمیمی میگیرد و شرایط از سوی میزبان چگونه خواهد بود.
نظر شما