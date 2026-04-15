تصمیم مهم لژیونر ایرانی؛ احتمال انتقال خانواده به «داغستان»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حسین نژاد هافبک ایرانی تیم فوتبال دینامو ماخاچ قلعه روسیه که توانسته در فصل جاری عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد خبر از انتقال احتمالی خانواده اش به این کشور داد.

محمدجواد حسین‌نژاد در گفتگو با خبرنگار سایت Sport۲۴ اعلام کرد درباره انتقال خانواده‌اش به روسیه با مدیرعامل باشگاه رایزنی‌هایی انجام داده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تمایل دارد خانواده‌اش در داغستان زندگی کنند، اظهار داشت: با مدیرعامل باشگاه درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم. به این فکر افتاده‌ام که شاید خانواده‌ام به روسیه نقل مکان کنند و اگر تصمیم نهایی را بگیرم، برای این کار از کمک مدیرعامل باشگاه استفاده خواهم کرد.

این بازیکن ایرانی همچنین در پاسخ به سؤال درباره وضعیت خانواده‌اش در ایران گفت: خانواده من در امنیت هستند و شهر زادگاهم نیز آسیبی ندیده است، اما متأسفانه نمی‌توانم همین را درباره سایر نقاط کشور بگویم. جنگ جریان دارد و به همین دلیل شرایط برای بسیاری از مردم بسیار دشوار شده است.